Receta: Tomates rellenos de quinoa, queso feta y berenjena Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 10 Tiempo cocción: 40 Tiempo total: 50 minutos Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 50 minutos Raciones 3 Calorías 120

Si hace diez años te hablamos de la quinoa, o eras muy pro en el mundo de la gastronomía y la alimentación, o seguramente tu gesto se tornase un poco raro. Quinoa, ¿eso qué es? ¿se come? Pues como ya sabrás a día de hoy, se come y nos abre un abanico de deliciosas posibilidades en la cocina.

Chenopodium quinoa para los expertos, quinua, quínoa o quinoa para el resto de los mortales, lo cierto es que este alimento de origen vegetal es uno de los grandes descubrimientos de la cocina en los últimos años.

Se trata de una semilla -aunque normalmente se le da el tratamiento de grano integral- que tiene su origen en los alrededores del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia.

Según la FAO, la quinoa era cultivada por las civilizaciones prehispánicas, aunque durante la colonización fue reemplazada por cereales. De un tiempo a esta parte, la cantidad de propiedades que aporta este alimento le ha hecho resurgir de sus cenizas, hasta tal punto que la FAO terminó designando 2013 como el Año Internacional de la Quinoa.

El superalimento por excelencia

Se categorizan como 'superalimentos' a aquellos que son ricos en nutrientes y que por ello se consideran beneficiosos para la salud. Esta semilla procedente de los Andes en una pequeña ración aporta muchas más propiedades que algunos de los alimentos saludables bandera que llevamos consumiendo toda la vida.

La quinoa no tiene gluten, por lo que es apta para celíacos, es rica en fibra, de fácil digestión y tiene el doble de proteínas que el arroz o la cebada. ¡Ahí es nada!

No es de extrañar que la popularidad de este alimento haya crecido como la espuma en los últimos años, aunque, a no ser que busquemos y rebusquemos, contradictoriamente no es muy común encontrar esta semilla más allá de una base o un complemento para ensaladas o bowls.

Por ello y con el objetivo de aprovechar y exprimir al máximo las propiedades de este alimento -no solo en tus ensaladas-, te proponemos tres recetas de lo más sencillas y deliciosas para que tomes nota de otras posibilidades con quinoa como protagonista. ¡Que aproveche!

Tomates rellenos de quinoa, queso feta y berenjena

La acidez del tomate asado, la intensidad del queso feta, la dulce neutralidad de la berenjena... ¡y todas las propiedades de la quinoa! Las verduras al horno siempre son una buena opción, y aunque, tradicionalmente se suelen rellenar de otros ingredientes como arroz o cous cous -buscando un toque mucho más oriental-, en esta ocasión vamos a preparar un delicioso relleno con quinoa, berenjena y queso feta con el que vas a dejar con la boca abierta a tus comensales.

Tomates con quinoa, queso feta y berenjena. 20 Minutos

Tomates rellenos de quinoa, queso feta y berenjena Ingredientes 3 tomates 2 dientes de ajo Una cebolla Un chorro de aceite de oliva Una berenjena de tamaño mediano 100 gramos de quinoa 70 gramos de queso feta en dados

Elaboración 1- Lo primero es cocer la quinoa. Las cantidades de agua ideales son, tres proporciones de agua por una de quinoa. Para cocer la cantidad de quinoa que necesita esta receta bastarán con 10 minutos, aproximadamente. 2- Precalentamos el horno a 180ºC. 3- Cortamos la parte superior de los tomates, como si de una tapadera se tratase, y con la ayuda de un cuchillo y una cuchara sacamos la carne. 4- Picamos ajo y cebolla y lo añadimos en una sartén con un chorro de aceite hasta que la cebolla se quede transparente. 5- Cortamos la berenjena en dados, y cuando el sofrito esté listo, lo añadimos también a la sartén unos 7 minutos a fuego medio-fuerte, aproximadamente. 6- Una vez preparada la mezcla, añadimos los dados de queso feta, la quinoa y mezclamos bien. 7- Rellenamos los tomates con los ingredientes previamente mezclamos y los metemos al horno durante unos 30 minutos.

Batata con quinoa y queso de cabra

La dulzura de la batata es un complemento que queda bien en cualquiera que sea la receta, pero si a eso le añadimos el sabor puro del queso de cabra, el resultado puede ser espectacular.

Tan sencillo como poner unas batatas al horno, un poco de quinoa en la cazuela y conseguir un plato con el que ser el perfecto anfitrión. Delicioso y saludable no es necesario buscar mucho más motivo para ponerte manos a la obra con esta receta.

Batata con queso de cabra y quinoa. 20 Minutos

Receta: Batata con quinoa y queso de cabra Categoría: Principal Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: 40 minutos Tiempo total: 50 minutos Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 50 minutos Raciones 2 Calorías 150

Batata con quinoa y queso de cabra Ingredientes Una batata Ajo en polvo Comino en polvo Pimentón dulce Queso curado 30 gramos de queso de cabra 100 gramos de quinoa Un limón

Elaboración 1- Precalentar el horno a 200ºC. Mientras tanto, lavar la batata y cortarla por la mitad. 2- Untamos una bandeja de horno con aceite de oliva y ponemos la batata, con el corte hacia abajo. Metemos en el horno hasta que la carne se ablande y se puede pinchar con un cuchillo sin esfuerzo. 3- En un bol, mezclamos la quinoa, el queso de cabra, el pimentón, el comino y el ajo en polvo. 4- Una vez cocida la batata, retiramos la carne con ayuda de una cuchara y añadimos parte de esa carne a la mezcla anterior que hemos realizado en el bol. 5- Rellenamos la batata con la mezcla, rallamos queso sobre ella y metemos al horno hasta que se gratine. 6- Opcionalmente, exprimir un chorro de limón sobre la receta.

Quinoa con manzana, canela y leche

Para desayunar, como postre, para merendar, en la cena... Si la quinoa ya es un superalimento, la quinoa con fruta es insuperable. En apenas unos minutos puedes tener listo este plato dulce con todas las propiedades de la quinoa, la fibra de la fruta y el exquisito sabor de la canela y la miel.

Manzana con quinoa, canela y leche. 20 Minutos

Receta: Quinoa con manzana, canela y leche Categoría: Postre Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 10 minutos Ficha Técnica Dificultad Dificultad Tiempo 10 minutos Raciones 2 Calorías 180

Quinoa con manzana, canela y leche Ingredientes 200 ml de leche desnatada o semidesnatada 70 gramos de quinoa Una manzana Golden 15 ml de miel Canela en polvo

Elaboración 1- Pela y descorazona la manzana para cortarla en cubitos. 2- O bien en un frasco de cristal o bien un bol, mezcla la leche, la canela y la miel. 3- Añade la manzana y la quinoa y déjalo reposar en el frigorífico un mínimo de 3 horas.

No sabemos si te has dado cuenta... pero como quien no quiere la cosa te hemos confeccionado un entrante, un principal y un postre a base de quinoa a los que pocos mortales puedes resistirse. Si se te ha ido la mano y has echado quinoa de más en tu olla, aquí tienes tres platos en los que emplear el excedente. Y nadie se ha dado cuenta. Lo de medir las cantidades ya lo dejamos para otro día.