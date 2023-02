Cuidarse y comer sano no está reñido en absoluto con disfrutar de buenos restaurantes ni probar platos deliciosos. El movimiento de comida healthy ha ido ganando terreno en los últimos años, y cada vez hay más chefs dispuestos a demostrar que la comida sana y natural no tiene que ser insípida ni poco apetecible. Aunque los restaurantes de comida saludable abundan en grandes ciudades como Madrid, a veces resulta complicado encontrar un buen sitio, un local agradable donde los platos sean sanos, pero no se renuncie al sabor ni al contenido. Por eso, te chivamos una lista de diez restaurantes sanos en la capital, que van desde la comida rápida sana hasta la alta cocina vegetal.

Raw Coco Green Bar

Bowl con avena, yogur y fruta de temporada Rawcoco

El Barrio de Salamanca acoge este café-bar y restaurante especializado en bebidas sanas y platos basados en ingredientes frescos y crudos. En Rawcoco sirven comidas y meriendas, aunque la estrella de la carta son sus desayunos y brunchs a base de tostas de pan de semillas y sus bowls a base de frutas naturales y de temporada, granola integral, lácteos saludables y otros deliciosos y saludables toppings.

De lunes a viernes, Raw Coco ofrece en su restaurante dos menús del día diferentes (por 12,50 € y 13,90 €), una forma económica, efectiva y deliciosa de comer sano y darte un capricho al mismo tiempo. Su local en Madrid se sitúa en la calle General Pardiñas, aunque también tiene restaurantes en otras ciudades españolas como Gijón, Palma y Barcelona.

Restaurante Garten

Tostada de desayuno saludable Instagram / @gartentruefood

Garten nació del amor hacia la comida sana y natural, y de la búsqueda de los mejores ingredientes para crear platos deliciosos. En Garten se unen dos mentes, la de sus dueños Ana y Diego: ella aporta sus conocimientos en Nutrición y Tecnología de los alimentos para elaborar recetas sanas y equilibradas, mientras que él pone su pasión por la comida y sus conocimientos empresariales para ofrecer, en sus dos restaurantes, cocina natural y sana para todos.

Para sus platos, en Garten tratan de encontrar los mejores ingredientes y los combinan de formas divertidas, originales y llenas de sabor. De su carta de desayunos puedes pedir una de sus deliciosas tostadas, un bowl o darte un buen chute de vitaminas y minerales con uno de sus zumos de fruta natural hechos al momento. Además, puedes pedir su menú del día, con un precio de 12,95 euros en el que se incluye una bebida, un entrante y uno de sus platos del día, versiones 'healthy' de delicias como las enchiladas, los dumplings, las hamburguesas o las albondigas.

Cocina Real, restaurante nepalí

Diferentes platos y entrantes Cocina Real

Si buscas probar gastronomías diferentes, pero te apetece comer sano y fresco, Cocina Real es una muy buena idea. Su comida ofrece lo mejor de la cocina nepalí, mezclada con los toques mediterráneos de la mejor cocina casera. Su objetivo es mantener los sabores tradicionales con platos saludables, sin gluten y sin azúcar.

Cocina Real ofrece en su carta ricos entrantes como sus empanadillas Mo-Mo o sus samosas de verduras al horno. También platos más contundentes, pero siempre con enfoque 'healthy' y con ingredientes naturales, entre los que destacan combinados como el Real Green Bowl, o platos como el curry picante de pollo o los tacos de gambón. Este restaurante se ubica en la zona de Chamberí, concretamente en la calle de Cristóbal Bordiú, 52.

Naked & Sated

Platos del restaurante del chef Bosquet Naked & Sated

El restaurante Naked & Sated, del chef Bosquet, se basa en alimentos reales, desnudos y frescos, que permiten a sus clientes disfrutar de la "comida sin remordimientos". Quieren revolucionar el concepto 'fast food' con una versión saludable, con la que disfrutar del buen comer mientras cuidamos nuestra salud y también la del medio ambiente. De sus cocinas salen platos elaborados con productos sostenibles y de proximidad, en los que no se incluyen ni ultra-procesados, ni harinas y azúcares refinados, ni gluten.

Su carta es muy amplia, y hay mucho entre lo que elegir: desde tostas y bowls hasta pizzas y hamburguesas. Pero lo que más llama la atención de su carta es la sección de pastas, pues todos sus platos están hechos a base de konjac, uno fideos que se asemejan a la pasta, pero que son de origen vegetal y se componen casi exclusivamente de fibra. Así, no tiene azúcares, ni grasas, ni aporta carbohidratos, ni calorías.

Bumpgreen

Plato combinado Bumbgreen

En pleno barrio de Salamanca, a pocos minutos del parque de El Retiro, se encuentra Bumpgreen, un espacio donde nos invitan a experimentar el movimiento slow food en su máxima expresión, con alimentos saludables y de cultivo reconocido y que nos hagan sentir bien tanto por fuera como por dentro.

En este restaurante, que sigue el lema de 'food with spirit', se pueden comer desayunos saludables o pedir cualquiera de sus entrantes, arroces, pastas o hamburguesas. También puedes probar sus carnes y pescados, aunque en Bumpgreen han decidido unirse a la iniciativa mundial 'lunes sin carne' y proponen un buen montón de platos veggies para disfrutar de todas las opciones posibles.

Roots Lamarca

Diferentes platos de pasta Roots Lamarca

Desde que abrió sus puertas en su local de Chueca, Roots Lamarca se ha convertido en un imprescindible para los amantes de la comida saludable. Su comida rápida saludable se centra en los bowls, y se pueden tomar en su local de la calle de Fernando VI o para take away, usando uno de sus envases compostables y biodegradables.

Su intención es servir a sus clientes platos llenos de nutrientes naturales y lo menos procesados posible. No utilizan harinas ni azúcares refinados y su oferta de bollería casera es completamente plant-based. Sus bowls, los reyes de Roots, son una gran fuente de proteínas, granos, vegetales fibrosos y grasas saludables, llevan "superalimentos" como semillas y frutos secos y están basados fundamentalmente en alimentos vegetales.

Arugula Madrid

Ingredientes para ensaladas y wraps Arugula

Fundada en 2012, Arugula es un destino para alimentos simples, de temporada y saludables. Se sitúa en la calle Castelló, a pocas calles de la Puerta de Alcalá, y es una opción ideal para un almuerzo de mediodía saludable y fresco pero que te llene de energía para el resto de la jornada.

En Arugula preparan todos los días más de 60 productos frescos, una larga lista de ingredientes con los que cada cliente puede formar su propia ensalada, un wrap o uno de sus populares poke bowls. Las posibilidades son infinitas (hay hasta 550 combinaciones de ensalada posibles) y se pueden combinar sabores tan variados como el atún rojo, el queso de cabra, el pez mantequilla, el jamón serrano, los brotes de soja, el pepino, la quinoa o el tofu.

Sanissimo

Hamburguesas y entrantes veganos Sanissimo

Este restaurante de comida rápida, saludable y 100% vegana es uno de los más conocidos de la capital, pero si aún no lo has probado deberías darle una oportunidad. Sanissimo promete "food for food lovers", comida sabrosa hecha a base de vegetales en sus tres restaurantes en Madrid, muy céntricos todos, en las inmediaciones de Ópera, Gran Vía y Príncipe Pío. Su objetivo es crear una nueva cultura gastronómica vegana que tiene como bases la innovación, el respeto al medio ambiente y el sabor.

De su carta llama la atención sus platos hechos con "salmón de la huerta", una combinación de proteína de guisante, zanahoria y remolacha hecho con impresora 3D. Pero también resaltan algunas otras de sus especialidades, como su plato estrella, la hamburguesa Hipster, hecha con pollo vegano y acompañada de calabaza, calabacín, berenjena, tomate, canónigos, 'veganesa' de espinacas y kétchup de remolacha.

Healthy Hunters

Poke bowl Healthy Hunters

Healthy Hunters es una de las cadenas de comida saludable más buscadas de Madrid, gracias a su carta repleta de platos saludables. Su objetivo es transportarte a los mejores destinos culinarios del planeta sin salir del restaurante, con platos como los poke bowls hawaianos o los açaí bowls brasileños. Se pueden encontrar hasta cuatro de sus restaurantes en Madrid: en Velázquez, Alonso Martínez, Pozuelo de Alarcón y en Paseo de la Castellana.

El Invernadero

Alta Cocina Verde El Invernadero

La alta cocina también se une al movimiento 'helathy' en restaurantes como El Invernadero, en Madrid. Con una estrella y una estrella verde Michelin, su chef Rodrigo de la Calle aplica en sus platos todos los conocimientos en gastrobotánica que ha adquirido a lo largo de su carrera. No es un restaurante vegetariano sino omnívoro, pero sus platos tratan la proteína animal como una guarnición y no como el centro de la elaboración.

El Invernadero es "Alta Cocina Verde", y tiene por bandera la recuperación de especies vegetales y el respeto al entorno. En este momento cuenta con cuatro menús degustación: el Verde (con opciones vegetarianas y veganas) por 130 euros; el Rojo, con acompañamiento de carne (145 euros), el Azul, un menú vegetal acompañado de pescado (145 euros) y el menú Vegetalia, por 165 euros, con las últimas creaciones del chef.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.