Los dos alimentos que nunca faltan en el día a día de Bill Gates

A sus 67 años, el fundador de Microsoft es el sexto hombre más rico del mundo. Poco se sabe sobre sus gustos o la vida privada de Bill Gates. Pero desde el lanzamiento en 2019 del documental de Netflix sobre su vida, titulado Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates, algunos detalles han salido a la luz, sorprendiendo a los seguidores del magnate.

Si algo es ya de conocimiento público es que Bill Gates no es, que digamos, un sibarita. Lo demuestra su visita al restaurante de Jordi Cruz, ABaC, cuando viajó a Barcelona. Aunque el empresario tuvo todo el restaurante para él y para su equipo, no probó ninguno de los platos del chef catalán. Solo se pidió un refresco de cola light, que ahora hemos descubierto que es uno de sus productos preferidos. Esta bebida es uno de sus dos alimentos preferidos.

Hamburguesas para almorzar

Joe Cerell, director gerente de la Fundación Gates, contó en The Daily Telegraph que el magnate casi siempre come lo mismo. A la hora del almuerzo, el lunch para los ingleses y estadounidenses, Bill Gates siempre come una hamburguesa con queso, normalmente de McDonald's. Incluso en reuniones con su equipo o con otros empresarios, a la hora del almuerzo siempre hay alguien que va al restaurante de comida rápida para comprar unas cuantas cheeseburgers.

El compañero de Gates contaba al diario inglés la razón por la que cree que el empresario tiene esta manía cuando almorzaba en la oficina. "No creo que Melinda le permita tenerlos en casa", contaba Cerell, refiriéndose a Melinda French Gates, la exmujer del cofundador de Microsoft, de la que se divorció en 2021.

Bill Gates almuerza hamburguesas de McDonald's. EP

Su bebida preferida

El trabajo de Bill Gates incluye una gran cantidad de viajes, en los que el empresario pasa muchos días de hotel en hotel. El director de la Fundación Gates también desveló cuál era la bebida que acompaña al empresario allá donde va. Si algo caracteriza a Gates en sus giras por el mundo son las "habitaciones de hotel llenas de Diet Coke (Coca-Cola Light)".

El público ya conocía la extraña obsesión que Bill Gates tiene por este tipo de refresco. En el documental de Netflix sobre la vida del empresario, la lata plateada y roja de Coca Cola aparece en muchas ocasiones, y no precisamente porque la marca hubiera pagado porque su producto apareciera en pantalla. "En cuanto llego a la oficina suelo abrir una lata de Coca-Cola Light", escribió Gates en su blog en 2014. "A lo largo del día, me bebo tres o cuatro", detalló.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.