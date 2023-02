Aunque durante mucho tiempo la leche ha gozado de una excelente fama, en los últimos años su popularidad y consumo se han visto reducidos. El portal Statista constata que el consumo de la leche entera ha decrecido significadamente en la última década, pasando de los 49 litros per cápita en el año 2000 a los 19 litros per cápita en el año 2021. Determinar si la leche es imprescindible o no para una dieta sana o si realmente es saludable son algunas de las preguntas que, con frecuencia, asaltan al consumidor.

Para resolver las dudas y preguntas más comunes sobre el consumo habitual de leche y otros productos lácteos, hemos consultado con la nutricionista Laura Jorge (@ljnutricion). Ella no se posiciona "ni a favor ni en contra de los lácteos", ya que sus recomendaciones dependen de las necesidades y preferencias personales de cada paciente.

El consumo de leche no es imprescindible

"Es cierto que no es imprescindible", asegura la nutricionista. Si no disfrutas del sabor de la leche, puedes conseguir los mismos nutrientes a través de derivados como quesos frescos o yogures naturales. Pero además, si no consumes lácteos en absoluto por cuestiones de salud o porque sigues una dieta vegana, puedes obtener el calcio necesario para tu salud a partir de otros alimentos de origen vegetal.

Fuentes vegetales como las verduras de hoja verde, las almendras, los pistachos, las lentejas o los garbanzos son grandes fuentes de calcio, como también lo son otras fuentes animales como las sardinas.

¿Debe consumirse solo durante la infancia?

Para los bebés y niños, la leche supone una fuente sencilla y muy eficaz de calcio, un nutriente necesario para el crecimiento. Pero esto, para Laura Jorge, no significa que solo debamos consumirla en ese momento. "Podemos consumir leche si queremos, nos gusta y nos sienta bien también cuando somos adultos", señala la nutricionista.

"A mis pacientes no les impongo los lácteos, pero si alguien me dice que consume lácteos, trato de que consuman las raciones recomendadas y asegurarme de que las fuentes son las mejores, es decir, que no sean ultraprocesadas", cuenta la experta. Los expertos recomiendan consumir una media de 2 a 4 raciones diarias de leche y productos lácteos, según aconseja la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

¿La leche no es sana, engorda y sube el colesterol?

"La leche ni sube el colesterol ni engorda", afirma la nutricionista, "el colesterol va a depender del conjunto de nuestra alimentación y de nuestros hábitos, y lo mismo con engordar, el engordar o no, no depende de un único alimento". Según la Fundación Española de Nutrición, la leche entera contiene 3,6 g de grasas por cada 100 gramos; 1,8 g si es semidesnatada y 0,8 g si es desnatada. Además, esta grasa podría ayudar a transportar algunas vitaminas liposolubles como la A y la D.

Los lácteos, por definición, no son negativos para nuestra salud, aunque hay que tener cuidado con la calidad de los lácteos que consumimos. "Con mis pacientes lo que sí hago es asegurarme de que las fuentes de estos lácteos sean saludables, es decir, que no sean ultraprocesados, que no lleven ingredientes de más en la etiqueta, que si comen yogures no sean edulcorados ni azucarados...", cuenta Laura.

La nutricionista además advierte sobre los productos lácteos con ingredientes extra, como vitaminas añadidas. "No es necesario que se consuma leche enriquecida porque ese enriquecimiento se puede obtener de otras fuentes naturales de alimentación", comenta Laura.

La leche desnatada o la 'sin lactosa', ¿más sanas?

Otra de las dudas más comunes a nivel nutricional se pregunta qué tipo de leche es más saludable, la entera, la desnatada, la sin lactosa... Según la nutricionista, "no es cierto" que la leche desnatada o la sin lactosa sean mejores. "Simplemente, la desnatada aporta menos grasa y la 'sin lactosa' está enfocada para personas que no pueden consumir leche común", comenta la nutricionista.

"Como nutricionistas recomendamos los lácteos enteros o semidesnatados en todo caso, porque nutricionalmente son opciones más interesantes", afirma Laura Jorge.

¿Sustancias tóxicas en la leche de vaca?

Una de las afirmaciones más oídas al hablar de leche es que puede contener hormonas, antibióticos o plaguicidas que las vacas lecheras hayan consumido durante su vida. "Es cierto que todos los alimentos de origen animal pueden contener sustancias tóxicas, pues esos animales se alimentan a partir de fuentes que pueden contener plaguicidas", explica la nutricionista. Sin embargo, señala que todo este tema está totalmente legislado y que en la industria de los lácteos "existe una gran seguridad alimentaria".

