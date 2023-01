Para aquellos que trabajan y disfrutan con la comida, mantener una dieta saludable puede hacerse complicado. Vivir una vida plena y sana pasa por tener una buena relación con la comida, disfrutar de ella, pero también utilizarla en nuestro beneficio y conseguir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. No ser conscientes de lo que comemos o cuánto comemos puede conllevar, a veces, un problema grave de salud. Esto también ha afectado a Jose Andrés. El chef ha recibido, en su pódcast Longer Tables, una pregunta sobre este tema, de parte de una de sus oyentes, que quería conocer los trucos del cocinero para mantener una vida sana.

Jose Andrés reconoce que su relación con la comida ha llegado a ser complicada, pues su trabajo implica una ingesta bastante alta de calorías. "Yo mismo he tenido sobrepeso durante muchos años, incluso obesidad en algún punto", explica para responder a una de las preguntas de sus oyentes. Ahora, el chef asegura que cuida más su alimentación y que ha conseguido volver a tener una buena salud alimentaria. Asegura que consiguió perder "70 libras durante la pandemia", lo que equivale a 31 kilogramos.

Las recomendaciones del chef para mantener una vida sana

¿Cómo consigue mantener una dieta saludable alguien que trabaja cocinando y comiendo? Jose Andrés señala en su pódcast la gran importancia de comer bien en casa y pone el ejemplo de su propia familia. "Me encanta comer, pero diría que como sano. En mi familia, en vez de comer tantos cereales, comemos más verduras, ensaladas, pescado, frutas y verduras frescas… Comemos pollo o ternera, pero más aleatoriamente y de la mejor calidad", asegura el cocinero.

El chef José Andrés junto a sus tres hijas, Carlota, Inés y Lucía. HBO Max.

Pero, para Jose Andrés, no solo es importante comer saludable. Para estar sano, opina, hay que hacer un cambio de 360 grados. Él ha conseguido mejorar su salud "siendo muy consciente, andando todos los días, usando la elíptica todos los días, comiendo más verduras, más ensaladas, haciendo cenas más pequeñas… También no comiendo cuando no tengo hambre" reconoce el cocinero. Para él, comer de forma consciente y cuidar las cantidades es fundamental. "El problema no es repetir plato en Acción de Gracias, el problema es cuando lo haces todos los días", señala.

El cocinero también ha contado a sus oyentes que suele hacer ayunos, aunque destaca que siempre lo hace con la supervisión de sus médicos. "Ha sido increíble para mí, aunque puede no servirle a todo el mundo", advierte Jose Andrés, que recomienda acudir a un profesional para tratar estas cuestiones.

La comida debería ser la solución

La comida no es solo el centro de la profesión de Jose Andrés. Cocinar es también lo que más disfruta en el mundo. Por ello, considera importante seguir valorando la comida, mientras, a la vez, se cuida la alimentación y se controla la salud. "La comida debería ser la solución, no el problema. Tenemos que disfrutar de la comida con los seres queridos, cocinando en casa o saliendo a comer fuera, pero siempre con consciencia", advierte el cocinero.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.