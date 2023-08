Truco para ablandar los garbanzos si has olvidado ponerlos a remojo

Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con que ibas a ponerte manos a la obra en la cocina para preparar ese cocido que tanto te apetece, pero, en el último momento, te das cuenta de que te has olvidado de poner a remojo los garbanzos. Aunque esto no es lo ideal, debes saber que no es algo que no tenga solución, y es que existe un sencillo truco al que puedes recurrir para ablandarlos.

Los garbanzos, al igual que sucede con las judías, necesitan estar a remojo de 12 a 16 horas, en función de la variedad, así como un cocinado que puede alcanzar la hora y media. En lo que respecta a ablandar los garbanzos, existe un truco muy sencillo.

El truco para ablandar los garbanzos

El truco consiste en colocar los garbanzos en un recipiente que se pueda meter en el microondas y cubrirlos con agua. Después tendrás que taparlo bien con papel film y realizar un agujero en el centro del mismo, para finalmente introducir en el microondas durante 15 minutos a máxima potencia.

Otras formas de ablandar los garbanzos

Además del truco mencionado, existen otras formas a través de las cuales podemos ablandar los garbanzos y a los cuales podemos recurrir si queremos probar algo diferente al anterior o si no disponemos de un microondas para utilizar en ese momento:

Agua hirviendo: En este caso el proceso es similar al truco mencionado, pero en este caso sin microondas, por lo que se tardará más en conseguir el resultado. Para ponerlo en práctica habrá que hervir los garbanzos durante una hora en una olla con agua, para pasada una hora, apagar el fuego y dejar que repose el agua durante otra hora. Finalmente, se escurre y se lava.

Bicarbonato sódico: Por otro lado, también se puede recurrir al bicarbonato de sodio, para lo cual se necesitarán 200 gramos de garbanzos, tres vasos de agua y 4 gramos de bicarbonato. (Si necesitamos más garbanzos deberemos añadir agua y bicarbonato proporcionalmente)

Bicarbonato sódico para ablandar los garbanzos

Una vez reunidos estos ingredientes (200 g de garbanzos, 4 gramos de bicarbonato sódico y tres vasos de agua), será el momento de seguir estos pasos:

En primer lugar, es necesario verter los garbanzos en un recipiente apropiado, debemos tener en cuenta que los garbanzos aumentarán su tamaño, por lo que debe quedar espacio libre. De esta forma, si están holgados en el recipiente no habrá ningún tipo de problema. Luego habrá que cubrir con agua y agregar 4 gramos de bicarbonato de sodio, removiendo con una cuchara hasta que este último se encuentre disuelto por completo. Finalmente, habrá que dejar la mezcla en remojo, hasta que se vea que los garbanzos se han ablandado lo necesario, para finalmente escurrirlos y lavarlos bien bajo el grifo con agua fría, y ya poder cocerlos.

Por otro lado, con el bicarbonato de sodio también se puede hacer la mencionada mezcla y poner los garbanzos a cocer durante 10 minutos a fuego fuerte. A continuación apagaremos el fuego y dejaremos reposar los garbanzos tapados y con el agua de cocción. Por último, habrá que escurrirlos y empezar a cocinar.

De esta forma, ya conoces varias formas de ablandar los garbanzos si se te ha olvidado ponerlos a remojo, de manera que podrás prepararlos y disfrutar de un gran sabor y de todos sus beneficios para la salud, ya que se trata de una legumbre que aporta proteínas y vitamina E, que ayudan a regular el tránsito intestinal, que contribuye a facilitar la pérdida de peso, que contribuye a tener huesos y músculos más sanos y que protegen la salud del corazón.

