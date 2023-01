Este es el tipo de tortilla de patata que no gusta a Karlos Arguiñano

La tortilla de patata es, probablemente, el plato español más popular. Su primera receta documentada data de 1798 y fue obra de José de Tena Godoy y Malfeito, quien la creó con el fin conseguir un producto que fuese barato y fácil de hacer y así luchar contra el hambre. Esta primera versión no tenía patata y se hizo al horno, pero progresivamente fue evolucionando hasta la receta típica actual donde el huevo y la patata son fundamentales. Estos dos ingredientes son indispensables en las tortillas de Karlos Arguiñano, que al igual que el célebre plato, también es el chef más popular de nuestro país. Además, el de Beasain tiene claro qué tortilla de patata detesta.

"La tortilla sin cebolla es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo. Me gustan todas... menos las que venden envueltas en plástico. ¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos másters, te compras una tortilla envuelta en plástico. ¡Si tardas 25 minutos! El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. La gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie", explicó Arguiñano en un episodio del programa Gastro SER de Cadena SER.

Con esta afirmación, el cocinero que está a punto de cumplir 75 años, dejó clara su postura sobre las tortillas de patata precocinadas, y se posicionó también en el eterno debate de la tortilla con o sin cebolla, remarcando el hecho de hacerla con cebolla.

Asimismo, durante la entrevista desveló los tres ingredientes que son insustituibles en su cocina: ajo, cebolla y aceite. "Si me los quitan, me voy", aseveró.

La regla 6-3-1 de Arguiñano para hacer tortilla de patata

El cocinero Karlos Arguiñano tiene una receta infalible para lograr una tortilla de patata de diez y convertir este clásico de la gastronomía española en uno de los platos estrella de cada hogar.

Para elaborar la tortilla de patata perfecta es clave seguir una receta adecuada. Felizmente, Arguiñano compartió su fórmula infalible: la regla 6-3-1.

Esta secuencia de números se refiere a la proporción ideal de patatas, huevo y cebolla que se debe utilizar en la receta. En este sentido, el chef recomienda usar tres patatas de 300 gramos cada una por cada seis huevos, además de una cebolla.

Además, Arguiñano hace hincapié en la necesidad de freír por separado las patatas y la cebolla, ya que así la tortilla tendrá mejor aspecto, textura y sabor.

Finalmente, aconseja echar un chorro de leche al batir los huevos e incorporar una pizca de levadura en polvo para que la tortilla quede más alta, jugosa y esponjosa.

Una tortilla diferente descubierta en Cataluña

En una de sus publicaciones recientes en Cocina Abierta, Arguiñano presentó una receta de tortilla novedosa que descubrió en el restaurante Al Kostat de Barcelona.

Jordi Vilà es el jefe de cocina de este local especializado en comida cotidiana y sencilla. En su carta de entrantes destaca la tortilla de cebolla caramelizada, la receta que cautivó a Arguiñano hasta el punto de replicarla.

La patata no está entre sus ingredientes. En su lugar, ocho huevos, tres cebollas, cuatro pimientos verdes, un diente de ajo, aceite de oliva virgen extra y sal dan lugar a un plato delicioso. Consulta aquí el paso a paso de elaboración de la receta.

