Cómo puedo sustituir el aceite de oliva: esta es la alternativa buena, bonita y barata

Por nadie pasa desapercibido que el precio del aceite de oliva ha pasado de 6,91 euros a comienzos de enero de este año a 10,34 euros a inicios de septiembre, por lo que no es de extrañar que muchos consumidores en España se pregunten cuántas veces se puede reutilizar el de oliva para freír. Sin embargo, algunos van más allá, y buscan alternativas baratas y saludables al conocido como oro líquido, y en este momento, nunca mejor dicho.

Este es el caso, por ejemplo, del aceite de girasol. Dos de los principales aspectos para saber cuán saludable es un aceite, tiene que ver con el tipo de grasas que contiene, es decir, si son saturadas o insaturadas, así como su punto de humo, es decir, la temperatura a la que empieza a oxidarse y a liberar compuestos dañinos. Se considera que es preferible el consumo de grasas insaturadas; presentes en alimentos como el salmón, el atún, el aguacate, las nueces, el aceite de soja o maíz.

No obstante, la evidencia científica más reciente ha empezado a señalar que no todas las grasas saturadas son tan perjudiciales para la salud. Una vez dicho esto, el que se considera más saludable es el aceite de oliva, y por encima de todos, el de aceite de oliva virgen extra, compuesto por grasas monoinsaturadas, lo que contribuye al buen mantenimiento de la salud cardiaca. Sin embargo, su punto de humo es relativamente bajo, por lo que conviene reservarlo para cocinar platos que no requieran altas temperaturas.

¿Qué puedo usar en lugar de aceite de oliva?

No cabe duda de que el aceite de girasol es la primera idea que nos viene a la cabeza cuando en la cocina se busca sustituir al de oliva. Para ello, es de vital importancia saber que en este caso, la grasa proviene de las semillas del girasol, fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas como ácidos grasos poliinsaturados, insaturados y vitamina E, tal y como explican en la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Entre las grasas poliinsaturadas cabe destacar su alto contenido en ácido linoleico (omega 6), mientras que el aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados y destaca por su alto nivel de ácido oleico. En este sentido, el aceite de girasol se utiliza generalmente para freír alimentos sometidos a altas temperaturas, mientras que el de oliva es utilizado como aderezo en crudo para ensaladas y comidas, pero no es común su uso en frituras.

Otras alternativas a tener en cuenta

Otros aceites ricos en grasas insaturadas son el de colza, aunque tiene mala fama en España debido al envenenamiento masivo que tuvo lugar a comienzos de los años 80 después de la venta ambulante de aceite de colza desnaturalizado, muy distinto al que sí es adecuado para el consumo humano, al igual que el de cacahuete, el de nuez, el de sésamo, el de aguacate y el de soja orgánico.

¿Qué aceites debemos evitar?

El caso del aceite de coco es curioso y algo polémico. Es muy rico en grasas saturadas, con lo que en principio no es una gran opción. Sin embargo, algunos estudios han empezado a señalar que no tiene un impacto tan negativo en la salud como se creía. En cualquier caso, sí que se aconseja consumirlo con moderación.

Los que sí se recomienda evitar en la medida de lo posible son el aceite vegetal, cuyo nombre se comercializa genéricamente una mezcla de muchos tipos de aceite, incluyendo a veces de palma, que suele estar altamente refinada y procesada), la margarina (con un alto contenido en grasas hidrogenadas transaturadas), el aceite de maíz, el aceite de soja hidrogenado y la mantequilla.

Por qué el aceite de oliva es la mejor opción para cocinar

Como recuerda la Fundación Española del Corazón, los estudios científicos aportan cada vez más pruebas de las propiedades beneficiosas del aceite de oliva para nuestra salud. El empleo de aceite de oliva en la cocina mediterránea es fundamental. Como aderezo de ensaladas y guisos, y hasta para freír patatas.

Los nutricionistas recomiendan su utilización por encima de cualquier otro aceite vegetal, ya que a altas temperaturas sigue manteniendo sus propiedades. Gracias a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) y poliinsaturados (ácido linoleico), el aceite de oliva aporta otros importantes beneficios:

Ayuda a proteger la mucosa del esófago de la acidez existente en el estómago y favorece la digestión y absorción de nutrientes en el intestino .

. Contribuye a reducir el riesgo de enfermedad coronaria al disminuir el colesterol total y el LDL o "malo" y mantener o aumentar el colesterol "bueno" o HDL.

total y el LDL o "malo" y mantener o aumentar el colesterol "bueno" o HDL. Ayuda a mejorar el control metabólico de la diabetes.

