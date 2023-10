Por qué el 'Black Friday' es el mejor momento para cambiar tus sartenes y ollas

Si nada es eterno, ¿por qué lo van a ser las sartenes? Pues hay algunos en España que creen que sí, que aquella sartén que les regaló su madre cuando se fueron a estudiar y compartir piso aún puede valer ahora que más que un cuarto tienen una casa, han formado una familia y dos o tres chiquillos corretean por la casa. No, las sartenes no son eternas.

No hay que esperar a la llegada del fin del mundo para cambiarlas. Las sartenes, por buenas que sean, se van deteriorando. Después de todo están media vida en contacto con sustancias vivas, grasas, ácidas, saladas o dulces, o sea, con los alimentos. Y además, nos dedicamos a meterles mano con instrumentos más o menos cortantes, más o menos abrasivos.

Su deterioro, en suma, se puede producir por un empleo inadecuado, como cuando empleamos cubiertos de metal y rallamos y rallamos; por accidentes y descuidos; o simplemente por el desgaste, por el uso.

¿Por qué debemos renovar las sartenes?

Una sartén en mal estado puede alterar la composición y características de los alimentos. Además, las sartenes con rayadas profundas y muy deterioradas son más difíciles de limpiar, favoreciendo la aparición de microorganismos, ya que se quedan pegados restos de alimentos, explican en Ganiveteria Roca, una centenaria tienda de Barcelona.

Se recomienda renovar los utensilios de cocina deteriorados básicamente por dos motivos, los que recuerda Consumer:

Evitar que los alimentos vean alterada su composición y sus características, como su olor o su sabor. Por ejemplo, los plásticos “envejecen” con el uso y con el paso del tiempo, liberando parte de los compuestos que los forman y aportando a los alimentos esos característicos olores “a plástico”.

Evitar riesgos para la salud. En este sentido, el riesgo más importante es de origen biológico. Por ejemplo, las muescas de un táper rayado son muy difíciles de limpiar, así que en su interior puede quedar humedad o pequeños restos de comida que favorecen el desarrollo de microorganismos, algunos de los cuales podrían ser patógenos.

¿Cuándo debemos cambiar nuestras sartenes?

El aviso nos lo va a dar la superficie, que presentara daños, y la práctica, vamos, el hecho mismo de cocinar. Si la sartén está rayada, los alimentos se pegarán y será un incordio limpiarla. Eso, además, puede favorecer el crecimiento de patógenos. Según Consumer, los desprendimientos de teflón no son demasiado preocupantes en sí mismos porque se trata de un material inerte que no es digerido, aunque no es recomendable llegar a ese extremo.

También se recomienda cambiar de sartén cuando su integridad esté afectada. Se puede acabar abombando el fondo, lo que hace difícil usarla por inestable, y hace peligroso su uso por el riesgo de quemaduras. Esa superficie irregular, ese abombamiento, hace que el calor no se distribuya adecuadamente por toda la superficie. De ese modo, la parte del alimento cercano al borde va a quedar menos hecha.

Algunas buenas ofertas de Black Friday

Hay muchos tipos de sartén según su material: acero inoxidable, teflón, cerámica, piedra, cobre y esmalte vitrificado. Llega el Black Friday, ¿cuál compramos? Ya puestos, mejor un juego de ollas y sartenes.

La batería de cocina KENIA de Magefesa. Mediamarkt

Como este de Magefesa, la batería de cocina KENIA. Es antiadherente bicapa reforzada en su interior 100% libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico) y dos capas de esmalte exterior color negro. Fabricadas en España, son 7 piezas más 3 sartenes de 18-20-24 cm de acero vitrificado 820 °C. A la venta ahora en Mediamarkt.

Batería de cocina con plancha 5 piezas Efficient Pro de Bra. El Corte Inglés

O este otro, una batería de cocina con plancha 5 piezas Efficient Pro de Bra. Todas las piezas están fabricadas en aluminio fundido indeformable, concebido para tener la máxima duración, resistencia al rayado y mejor antiadherencia. Su revestimiento antiadherente interior es de Premium Teflon® Profile Plus, libre de PFOA. A la venta ahora en El Corte Inglés.

Juego de ollas y sartenes de Carote. Amazon

Y también, este juego de Carote. Son 14 piezas, entre sartenes de inducción de 24 cm, ollas de cocina 1,7/2,3/4L, un wok de 28 cm, espátula, cuchara, pinzas y protector de sartenes. Todo es de granito blanco ecológico, un material de granito antiadherente libre de PFOS y PFOA. Además, es una de las más vendidas de Amazon.

