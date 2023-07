El truco definitivo para quitar la grasa de las sartenes y dejarlas como nuevas al instante

El paso del tiempo, junto a la intensidad de su uso en la cocina, hace que las sartenes pierdan su color original, dando lugar a una fina capa de grasa incrustada que, además de resultar antiestética a la hora de cocinar, también puede llegar a ser insalubre. Sin embargo, no siempre resulta fácil deshacerse de esta mugrienta capa de suciedad, normalmente de color negro, puesto que se adhiere con facilidad a cualquier superficie, incluso a las de sartenes de acero inoxidable.

Lo cierto es que este utensilio, muchas veces imprescindible a la hora de cocinar por las necesidades propias de la gastronomía de España, no es el único que no se salva de la acumulación de esta textura untuosa, normalmente de color negro. También hay que incluir ollas, cazuelas e incluso electrodomésticos dentro del hogar, como es el caso de un extractor de aire de la campana, el horno, el microondas o la encimera.

¿Cómo sacar rápido la grasa de las sartenes?

No cabe duda de que acabar con los restos de grasa adheridos es la fórmula de la durabilidad de las sartenes. El primer paso para dejar impolutas las sartenes, tanto la base externa como la interna, es espolvorear abundante bicarbonato y sal y rociarla con jabón de fregar. A continuación, habrá que cubrir toda la superficie con papel de cocina absorbente que, por último, habrá que bañar con vinagre de cocina o de limpieza.

Una vez humedecida la mezcla, solo queda dejarla reposar durante una hora, o incluso más si observa que la suciedad estaba demasiado adherida. Ya pasado ese tiempo de espera, se podrá observar cómo la grasa se desprende sin que tengamos que frotar.

¿Qué son los restos negros de la superficie de la sartén?

Los restos negros que con el tiempo aparecen en la superficie de la sartén puede ser una de dos: o bien son restos de alimentos requemados que se han ido acumulando por un lavado deficiente, o bien es un utensilio de cocina de baja calidad que puede tener riesgos para la salud a causa de la acrilamida y el benzopireno. Por ello, es fundamental invertir en una batería de cocina de calidad para asegurarnos el éxito en los fogones, puesto que unas piezas en mal estado pueden ser peligrosas para nuestra salud.

Por este motivo, a la hora de decantarse por unas nuevas, se recomienda adquirir aquellas que estén libres de sustancias tóxicas que impregnen los alimentos a cocinar, como es el caso del ácido perfluorooctanoico (PFOA) y bisfenol A (BPA). Aunque a día de hoy ya no se fabrican ni sartenes ni ollas con estos compuestos.

¿Qué es el PFOA y PTFE?



El Politetrafluoroetileno (PTFE), popularmente conocido como teflón, es uno de los recubrimientos que puede llevar una sartén. En concreto, se trata de un polímero antiadherente. Por su parte, el PFOA es una de las sustancias que puede contener el PTFE. La creencia generalizada es que el PTFE es tóxico porque contiene esta otra sustancia cancerígena. Por ello, desde el Ministerio de Consumo recuerdan que hoy en día, ningún antiadherente PTFE tiene ya PFOA. Sin embargo, algunas sartenes antiguas, todavía pueden contenerlo.

¿Cuál es el mejor material para una sartén?

Las sartenes de acero inoxidable, que cuentan con un recubrimiento de teflón antiadherente, no deben someterse a más de 250 grados para evitar que se desprendan partículas. También se elaboran con cerámica, que nunca se desprende y que evita que los alimentos se queden pegados; o con titanio, que distribuye el calor por toda la base de la sartén y tienen alta durabilidad. Por último, también se fabrican con hierro fundido, que no requiere de mucho aceite para cocinar, aunque se deben secar a mano para evitar que se oxiden.

Asimismo, para elegir la mejor batería de cocina, es importante conocer cuáles son las necesidades en cuanto a tamaño, puesto que no es lo mismo querer una receta para uno que para toda la familia. A pesar de lo que se suela creer, no tiene que ver con el diámetro de los utensilios, si no al número que incluye el juego. Tampoco conviene desatender otros aspectos, como que incluyan tapas de cristal -puesto que son las más higiénicas- asas y mangos aislantes o que sean compatibles con todo tipo de fuegos, desde los clásicos de gas hasta los más modernos de inducción.

Recomendaciones para comprar una buena sartén según la OCU



La OCU hace una serie de recomendaciones a la hora de comprar una sartén:

En cuanto al mango , la opción más cómoda es un diseño ergonómico, con algún material resistente al calor. Es importante comprobar que está fijado a la sartén mediante un tornillo, bien unido.

, la opción más cómoda es un diseño ergonómico, con algún material resistente al calor. Es importante comprobar que está fijado a la sartén mediante un tornillo, bien unido. La sartén debe tener hueco suficiente para nuestros dedos en el mango, ya que puede calentarse en exceso durante su uso y debemos evitar que tenga un mango muy corto.

La base de la sartén tiene que ser resistente, ya que si es demasiado fina, la sartén se deformará con el uso.

tiene que ser resistente, ya que si es demasiado fina, la sartén se deformará con el uso. Se recomienda, además, limpiar la sartén antes de estrenarla, aclararla con agua caliente y, antes de cocinar, untarla con aceite o mantequilla.

Después de cada uso, conviene repetir el mismo procedimiento de lavado.

Hay que evitar usar utensilios de cocina que puedan dañar la superficie.

Además, es aconsejable tener sartenes de diferentes tamaños para que se adapten a la cantidad de alimento que vayamos a cocinar.

Las mejores sartenes para comprar

Sartenes Foodie de Bra. Este juego de tres sartenes de aluminio fundido ofrece tres tamaños diferentes para cumplir con las necesidades que tengamos en la cocina. Son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y están recubiertas con una tricapa de Teflón que les aporta un recubrimiento antiadherente.

Este set incluye tres sartenes de aluminio fundido. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Pack sartenes Foodie Descripción: Juego de tres sartenes de aluminio fundido de tres dimensiones diferentes. Aptas para inducción. Recubrimiento antiadherente. Marca: Bra Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 51.57 Imagen:

Sartén Daily Cook. Un modelo todoterreno para cocinar a diario. Así es el modelo Daily Cook, de Tefal, de 20 centímetros de diámetro. Cuenta con un revestimiento antiadherente con una capa superior extra gruesa con partículas de titanio. Es compatible con todas las cocinas, incluidas las de inducción.

Esta sartén es perfecta para cocinar en casa en el día a día. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Sartén Tefal Daily Cook Descripción: Sartén con revestimiento resistente, con mango ergonómico antiquemaduras y apto para todo tipo de cocinas. Marca: Tefal Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 26.99 Imagen:

Set de sartenes Polka Experience. La marca española Cecotec es otro de los referentes en lo que a pequeño electrodoméstico se refiere y en su catálogo también ofrece set de sartenes como este de Polka Experience con tres unidades de 20, 24 y 28 centímetros. Son aptas para todo tipo de cocinas y su revestimiento antiadherente está libre de PFOA. Destaca por tener un fondo de 5 milímetros para que sean más resistentes. Una de las ventajas de este pack es que es apto para lavavajillas.

Estas sartenes son aptas para lavavajillas. Cecotec

Datos estructurados producto Nombre: Sartenes Polka Experiencie Descripción: Juego de tres sartenes de 20-24-28 centímetros de diámetros fabricadas en aluminio fundido. Con revestimiento antiadherente y aptas para todo tipo de cocinas. Son aptas para lavavajillas Marca: Cecotec Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 54.90 Imagen:

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.