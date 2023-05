El truco para evitar que los alimentos se peguen a la sartén (y no es echar aceite)

¿Cuántas veces has desistido de preparar algún alimento a la plancha y has decidido meterlo al horno -aunque no consigas el resultado que buscabas- para evitar dejarte la mitad del ingrediente en la sartén?

Huevos revueltos, filetes de pescado, arroz... hay alimentos que, a no ser que tengas una batería de sartenes buenísimas y carísimas, evitamos preparar sobre este recipiente para hacernos la vida más fácil durante y después del cocinarlos.

Como es de esperar, para evitar que esto ocurra lo primero que tenemos que tener en cuenta es la calidad de nuestras sartenes -igual le tienes que pedir un recambio antiadherente a los Reyes el próximo año-, aunque tengamos el menaje de cocina que tengamos, siempre se puede hacer algo para evitar este problema.

Sal gruesa, tu mejor aliada

Hay remedios que tampoco suponen inventar la rueda, como lo de añadir abundante aceite a la sartén para evitar que se nos peguen los ingredientes u otros tipos de grasa como mantequilla o manteca, pero claro, entonces la idea de querer hacer un plato ligerito y saludable a la plancha como que lo vamos abandonando.

Aunque es probable que nunca hayas relacionado estos dos conceptos, la sal gorda puede convertirse en tu mejor aliada si de evitar que se peguen los alimentos se trata.

Para ello solo tienes que poner en tu sartén o cazuela un puñadito de sal gruesa y llevar el recipiente a calentar a fuego lento durante unos cinco minutos sin removerlo ni tocarlo. Una vez pasado este tiempo, retira la sal con la ayuda de un papel de cocina. De esta sencilla manera la sartén o cacerola recupera su poder antiadherente y puedes volver a cocinar sin miedo a que se te queden los alimentos pegados.

Aunque podamos echar mano de estos trucos para cocinar de manera más cómoda, lo ideal es cuidar siempre tu menaje de cocina de la manera correcta para alargar su vida, como por ejemplo intentando sustituir los utensilios de metal por los de madera o silicona, o evitando los estropajos a la hora de lavar las sartenes o cazuelas para evitar que pierdan su antiadherencia.

