El motivo por el que Zverev no será sancionado y podrá jugar ante Nadal en Roland Garros

Alexander Zverev no será sancionado en Roland Garros, torneo que arranca este lunes en su debut ante Rafa Nadal, a pesar del juicio que debe afrontar el próximo viernes por presuntas agresiones a su expareja y madre de su hijo, Brenda Patea.

Así lo ha comunicado Amelie Mauresmo, exjugadora francesa y directora del Gran Slam de tierra batida al ser preguntada por las acusaciones que recaen sobre el tenista germano que le llevarán a juicio durante su participación (siempre que no pierda antes).

"Nuestra política es clara. Mientras el juicio continúe y no haya una decisión, él es inocente y por ello le ha sido permitido ser parte del cuadro. Hasta que el juicio no termine no vamos a comentar nada, pues aún se está celebrando el proceso y debemos respetar eso", resolvió al respecto.

Es decir, el alemán saltará a la pista este lunes y, si gana, durnate todos los partidos que se celebren antes del viernes, cuando la decisión del tribunal —si es que este resuelve la cuestión esta semana— podría condicionar su participación.

Tras una denuncia previa por violencia de género de su primera pareja, la tenista Olga Sharipova, la ATP inició una investigación interna que resolvió sin sanciones por falta de pruebas. Posteriormente, Patea interpuso denuncia y los tribunales exigieron una indemnización del jugador a su expareja y madre de su hijo de 450.000 euros, aunque un recurso de Patea mantiene el litigio en activo.

"No hay ninguna posibilidad de que pierda [el juicio]. Por eso puedo jugar tranquilamente y mis resultados, especialmente mi título en Roma, lo han probado", dijo recientemente el alemán sobre esta cuestión.