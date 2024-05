Alexander Zverev será juzgado por violencia de género cuatro días después de jugar contra Rafa Nadal en Roland Garros

No le espera una semana fácil a Alexander Zverev. El jugador de 27 años se tendrá que enfrentar este lunes a Rafa Nadal en la primera ronda de Roland Garros. Sin embargo, lo peor lo tiene el viernes. El número cuatro del ranking ATP será juzgado en Berlín por presuntos abusos físicos hacia su expareja y madre de su hijo, Brenda Patea, hechos ocurridos en mayo de 2020.

Antes de la denuncia de Patea, la tenista Olga Sharipova, quien también fue pareja de Zverev, lo acusó de violencia de género. Él se declaró inocente de todas estas acusaciones y, además, cargó contra los medios de comunicación asegurando que solo buscaban clickbait.

Tras estas denuncias, la ATP inició en octubre de 2021 una investigación a nivel interno y desestimó sancionar a Zverev por falta de pruebas.

Mientras tanto, Zverev fue condenado a pagar 450.000 euros de indemnización a Patea, aunque presentó recurso, y sí podrá estar en Roland Garros porque, según la directora, Amelie Mauresmo, "se le considera inocente mientras se celebre el juicio".

"No, estoy aquí. Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, sé lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda. Por eso puedo jugar tranquilamente y mis resultados, especialmente mi título en Roma, lo han probado", aseguró tras ser preguntado sobre su asistencia al juicio.