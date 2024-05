Rafa Nadal, tras la derrota ante Hurkacz : "Aunque estoy tocado, quiero intentar estar listo para Roland Garros"

Rafa Nadal se ha despedido del Masters 1.000 de Roma tras haber caído ante Hubert Hukacz por 6-1 y 6-3. El balear, tras la derrota en una pista que le ha visto ganar hasta en diez ocasiones, se fue cabizbajo y cabreado a los vestuarios, sin que ni siquiera la organización le pudiera hacer el homenaje que le tenía preparado.

No obstante, el español sí que quiso hablar en rueda de prensa sobre las sensaciones que había tenido durante el encuentro: "Espero ser recordado por los resultados que obtuve. Por ser un ejemplo positivo en los comportamientos que tuvo. Hoy fue difícil. No estaba listo. No jugué lo suficientemente bien".

Asimismo, Nadal no ha querido despedirse del torneo, aunque avisa: "Nunca dije que esta sería mi última vez aquí. Es 98% posible, pero nunca diría que estoy seguro. Tengo sentimientos diferentes aquí, es un momento diferente. No esperaba ninguna ceremonia. Si me jubilara, espero tener la oportunidad de despedirme de todos aquí también en los próximos años".

"No quiero tomar una decisión aún. Hay dos caminos posibles. Por un lado, probablemente uno sea para decir: Vale, no estoy listo, no estoy jugando lo suficientemente bien. Entonces es el momento de tomar una decisión en términos de no jugar al Roland Garros", empezó diciendo el tenista sobre la primera opción que se plantea de cara a si participará en el Grand Slam más importante de su carrera tenística.

La otra opción es "aceptar cómo estoy hoy y trabajar de la manera adecuada para tratar de ser de una manera diferente en dos semanas. La decisión, como puedes imaginar, no está clara en mi mente hoy".

No obstante, a pesar de todo ello, Rafa no tira la toalla: "Si tengo que decir cuál es mi sentimiento y si mi mente está más cerca de una forma u otra, voy a decir que esté en Roland Garros y haré todo lo posible. Si tengo que decir por qué lado me inclino es por intentar jugarlo y dar lo mejor de mí. No podía no jugar el torneo más importante de mi vida".

"Estoy tocadillo, pero intentaré todo lo posible estas dos semanas", ha concluido Nadal sobre el torneo.