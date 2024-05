El emocionante homenaje a Rafa Nadal tras su último partido en España

El momento que nadie quería vivir ha llegado este martes: la despedida de Rafa Nadal del Mutua Madrid Open en lo que será su último partido en España después de que el balear perdiera ante Jiri Lehecka en dos horas y dos minutos. No obstante, la Caja Mágica estaba preparada para lo que pudiera pasar y el torneo le rindió un homenaje a la altura de las circunstancias y de una leyenda como es Nadal.

El homenaje fue sencillo, pero muy emotivo, así como cargado de cariño por parte de todos los que se encontraban en la pista Manolo Santana. "No me retiro", subrayó Nadal, pero sí confirmó que no volverá a jugar en Madrid, donde ha ganado cinco títulos y se marcha en esta edición derrotado en octavos de final. "El cuerpo me ha dado señales de que este día tenía que llegar y me alegro de haberlo podido hacer sobre la pista", dijo el jugador.

El homenaje empezó incluso momentos previos a que perdiera. Cuando llegó el punto de partido para Lehecka, primero se hizo el silencio y luego empezó una ovación interminable. Nadal tiró la bola fuera y todo se acabó. Fue en ese momento cuando desde megafonía se anunció que habría un acto especial.

Homenaje a Rafa Nadal en la Caja Mágica. AFP7 vía Europa Press

En uno de los fondos de la pista Manolo Santana se desplegaron cinco lonas, una por cada título suyo en la capital. El balear, al verlo, aguantó a duras penas las lágrimas.

"Ha sido una semana muy especial para mí, he tenido la oportunidad de volver a jugar en esta pista, que me ha dado tanto. Sinceramente, lo único que puedo hacer es dar las gracias. El viaje empezó cuando era muy pequeñito y desde entonces el apoyo ha sido incondicional", afirmó.

Nadal ha disputado veinte ediciones del Masters 1.000 de Madrid, pero solo las catorce últimas en el recinto de la Caja, a donde el torneo se mudó en la primavera 2009. Ya para entonces había ganado una vez el Masters 1.000 de la capital.

Asimismo, en la pista central de la Caja Mágica ha levantado el título en 2010, 2013, 2014 y 2017, contra cuatro rivales distintos: Roger Federer, Stan Wawrinka, Kei Nishikori y Dominic Thiem.