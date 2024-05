La prensa alemana se rinde a Toni Kroos: "Genio del fútbol, el pase soñado, su brillante momento"

El Real Madrid tuvo dificultades para salir vivo del Allianz Arena en un partido en el que el Bayern de Múnich firmó una gran actuación, pero en el que destacaron Vinicius y Toni Kroos por su juego sobre el terreno de juego. El primero anotó los dos goles que le valieron al equipo de Ancelotti el empate a dos, mientras que el alemán asistió al brasileño en el primero con un magistral pase filtrado que, hasta la prensa alemana, se ha hecho eco de ello.

La actuación de Kroos que, no solo ha confirmado que se quedará al menos un año más en el Real Madrid, sino que jugará la Eurocopa con la selección alemana, no ha pasado desapercibida en su país. En este sentido, el diario alemán Welt le dedica un artículo completo al alemán, el cual titula como "el brillante momento de Toni Kroos". Según este, el jugador ya no tiene "que demostrar nada desde hace tiempo" y, aun así, muestra su gran juego "una y otra vez".

Sobre la asistencia que le dio el alemán a Vinicius en el primer gol, el diario afirma que, "fue una acción en la que Kroos volvió a demostrar su máximo nivel".

Asimismo, el diario Kicker también ha alucinado con las declaraciones del jugador tras el encuentro, quien habló de cómo había practicado la estrategia en los entrenamientos con el delantero del Real Madrid. "Kroos con mucha modestia tras el pase soñado", recoge el diario alemán sobre las palabras del alemán a su compañero de equipo tras afirmar que Vinicus se "lo pone fácil" con su juego.

"Genio del fútbol" es como le denomina el diario Tagesspiegel al hablar del pase del centrocampista: "El brasileño marcó el primer gol del Real Madrid antes del descanso tras un pase de talla mundial del genio del fútbol Toni Kroos".

Con esta nueva asistencia, Kroos certifica su octavo pase de gol de la temporada, ejemplificando su fantástico momento de forma y de rendimiento.