Álex Baena se deja querer: "¿A quién no le gustaría jugar en el Barça? Es el mejor equipo del mundo"

Álex Baena fue el gran protagonista del triunfo del Villarreal ante el Rayo Vallecano este domingo, con tres asistencias a Sarloth (2) y Mosquera y varias jugadas que sorprendieron a los asistentes al encuentro por su gran calidad. Al finalizar el encuentro, el futbolista habló ante los micrófonos de Carrusel Deportivo y se dejó querer por el Barça y también habló de su incidente con Fede Valverde en el Bernabéu el pasado 8 de abril.

"¿A quién no le gustaría jugar en el Barça? Jugar en el Barça sería uno de los mayores sueños como futbolista, es el mejor equipo del mundo, pero estoy en el club de mi vida, que es donde empecé y ojalá esté muchos años aquí", respondió Baena a una pregunta del programa de la Cadena Ser.

Asimismo, el jugador del Villarreal también confirmó que el club que quiera ficharle tendrá que pagar una cláusula de 60 millones de euros, además de que tiene contrato hasta 2028: "Creo que el que me quiera tendrá que pagarlos".

No obstante, matizó que, el club de Laporta no se había puesto en contacto con él: "A mí no me ha llegado nada, estamos centrados en acabar la temporada, en jugar la Eurocopa con la selección si puede ser, luego ya se verá y hablaremos, pero a quién no le gustaría jugar en el Barça".

Baena también habló por primera vez sobre el incidente que tuvo con Fede Valverde, ya que este, tras el encuentro en el Bernabéu, denunció una agresión del uruguayo después de terminar el partido.

"No he vuelto a hablar con Valverde: es la primera entrevista que hago después de todo aquello, fueron unos meses muy duros que me afectó en mi vida, en el fútbol, en mi familia, pero ya sabemos cómo es la prensa de allí, el club, el que manda... Me tocó sufrirlo, pero ya es pasado", se sinceró el futbolista.

"Se dijo una mentira que la usaron por lo que sucedió. Me dolió más por mi familia, a la que acosaron por redes y por todas las partes. Me vi con Valverde cuando nos enfrentamos, jugamos como profesionales y ya está", concluyó Baena sobre la polémica.