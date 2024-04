Preocupantes declaraciones de Rafa Nadal: "Juego porque es Madrid, si estoy así en Roland Garros no salgo a la pista"

Rafa Nadal regresa al Mutua Madrid Open entre algodones. El manacorí llega al torneo de la capital española después de no poder estar en el Conde de Godó y tras sembrar muchas dudas sobre su presencia en la Caja Mágica. Hasta el mismo ha confesado en rueda de prensa que no cree que "pueda jugar al 100%".

"No creo que pueda jugar al 100%, pero es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos. Si hoy fuera París, no saldría a jugar", ha afirmado el tenista.

Sobre recibir un posible homenaje, Rafa Nadal ha dicho: "Ha pasado tantas veces que he tenido lesiones importantes y que he vuelto. Yo creo que la gente siempre tiene o mantiene la esperanza un poquito de que todo se solucione y que siga todo hacia adelante. Siempre he sido una persona positiva. He descubierto en un momento dado que es lo que hay. Soy una persona bastante tranquila, no he sido dado a grandes cosas"-

"Las cosas naturales, con tranquilidad y cada lugar decidirá lo que tenga que hacer como ellos lo sientan. Que hagan lo que crean que se tiene que hacer. Yo voy a salir, jugar, divertirme, jugar en un lugar donde el cariño recibido es inigualable y después, si quieren hacer algo lo harán. No tienen que demostrarme nada, me han demostrado suficiente durante toda mi carrera, ha añadido.

Las sensaciones del manacorí estos días no han sido buenas. "Es difícil decir qué es lo idóneo. Sería jugar y no tener mucha limitación. Si pudiera jugar con poca limitación, aunque perdiera, sería bueno. La semana no ha sido perfecta, quizás no saldría a jugar mañana, pero es Madrid. Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que puede suceder", ha afirmado.

"Sin tratar de confundir a nadie, no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar París. Y si se puede se puede y si no, no. Voy a París si me siento lo suficientemente capacitado para competir. Si yo fuera a París hoy, no saldría a la pista", ha asegurado dejando helada a toda la sala de prensa.

"Esta es la realidad y por eso quiero intentar salir a jugar a París y sentirme lo suficientemente capacitado para competir bien. Voy a hacer lo posible para ganarme las oportunidades de intentar que esto suceda, y si no sucede me quedará la satisfacción personal y el agradecimiento por haberlo intentado a toda la gente que me ayuda y me ha ayudado día a día. Veremos qué pasa, pero el mundo no se acaba si no juego en Roland Garros. Tengo los Juegos Olímpicos también por delante", ha sentenciado.

En cuanto a su rival en la primera fase en Madrid, Nadal ha confesado que no le ha "visto jugar mucho", pero espera "salir ahí y hacer lo que tengo que hacer, que es intentarlo". "Lo primero es disfrutar de estos últimos momentos. Después intentar hacerlo de la mejor manera posible. Veremos cómo estoy. Me siento un poco incómodo, pero bueno, espero estar lo suficientemente bien para luchar", ha añadido.