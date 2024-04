Toni Nadal, sobre la conversación más complicada con Rafa: "Colgué y les dije a mis hijos, es imposible que gane..."

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, ha analizado el regreso del tenista a las pistas y cómo le ve de cara a disputar en la Mutua Madrid Open en una entrevista en el Larguero, de Cadena Ser.

"A ver si en la Mutua Madrid Open puede jugar tres partidos y en Roland Garros a poder ser haga siete y no pierda la final. Espero que el proceso de readaptación a la competición siga y no tenga problemas", empezaba diciendo en una charla con Álex Corretja y Manu Carreño.

Asimismo, ha asegurado la importancia que tiene para el tenista disputar este partido: "Sé de la necesidad de Rafa de jugar, porque llegar a Roland Garros sin suficientes partidos es muy peligroso, más aún ahora, que ya no es cabeza de serie y te puede tocar un Alcaraz o un Sinner en primera ronda".

Toni también ha señalado que cree que Nadal puede ganar Roland Garros, aunque será muy complicado: "Si consigue que el cuerpo responda bien y tiene un cuadro asequible en los primeros días. Pero sé y entiendo que Rafael tiene que ir con cuidado porque él sabe que las opciones en Roland son pequeñas, pero ahora mismo las tiene. Lo que no puede tener en sus traspiés físicos de aquí a junio".

El extrenador de Rafa también se ha sincerado sobre una complicada conversación que tuvo con él: "Cuando Rafael jugó el último Open de Australia, yo hablé con él. Me llamó a casa, llevaba dos partidos o tres, creo yo. Cuando colgué les dije a mis hijos "es imposible que gane a ninguno bueno... no tiene ninguna opción". Estas fueron mis palabras a mis tres hijos y a mi mujer. No llegaba a ninguna bola. La realidad es que a partir de cuartos de final las cosas cambiaron. En la final tuvo la posibilidad de ganar (se impuso en cinco sets a Daniil Medvedev). Evidentemente, han pasado dos años, pero es más difícil. Pero vamos a darle un voto de confianza otra vez".

"En 2013 Rafael no quería incorporarse a jugar. Después de tener la lesión del 2012. Yo le dije a Carlos Costa, su mánager: firma el contrato con Viña del Mar y yo asumo el tema. Vamos y que pase lo que pase. No se podía ni agachar porque tenía problemas de rodilla", relata Toni Nadal sobre una anécdota que ocurrió hace varios años.

"El primer torneo fue un desastre, no corría ni nada, pero tuvo match ball en la final que perdió. Después fuimos a São Paulo y ganó. Después fue Acapulco y le metió una paliza a David Ferrer en la final. Terminó número 1 del mundo en 2013. De no querer empezar la gira terminar como número 1 del mundo. El deporte te cambia todo muy rápido", concluye el tío de Rafa.