La polémica frase de Sabalenka: "Prefiero ver tenis masculino antes que tenis femenino, es más interesante de ver

Aryna Sabalenka, dos veces ganadora del Mutua Madrid Open, ya está en Madrid, dispuesta a defender su corona y buscar su tercera victoria en el torneo de tenis por excelencia en la capital española. Durante su preparación, la bielorrusa ha dejado unas curiosas declaraciones sobre el tenis femenino que han generado un cierto revuelo.

La tenista respondió a una pregunta sobre el nuevo 'Big Three' del tenis femenino (la propia Sabalenka, Iga Swiatek y Elena Rybakina): "Siento que he bajado un poco el nivel dentro de ese hipotético 'Big Three', este último mes parece más un Big Two (risas). Sin embargo, estoy feliz de formar parte de este grupo. Espero mantener mi nivel y que las cosas sigan dándose de esta manera".

La tenista continuó, afirmando que no ve los partidos de sus rivales: "No veo sus partidos, no: siento que he jugado lo suficiente contra ellas y que, si me vuelvo a medir a alguna de las dos, mi entrenador me va a mostrar imágenes de sus partidos para analizarlas y prepararme. No soy alguien que vea demasiado tenis, prefiero ver tenis masculino antes que tenis femenino, siento que hay más lógica y es más interesante de ver (risas)".

De Paula Badosa, quien se retiró lesionada en Stuttgart, precisamente contra Sabalenka, la bielorrusa ha dado ánimos a la tenista española: "Quiero mucho a Paula. Llevamos siendo amigas durante tres o cuatro años, es una persona increíble. Es muy importante tener amigas en el circuito, así que cuando encuentras a alguien que sientes que es tu alma gemela, es lo mejor que te puede pasar. Es la mejor. Espero que vuelva a la élite, que deje de sufrir con las lesiones. Siempre estoy aquí para lo que ella necesite".