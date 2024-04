La promesa de Guardiola a Aitana Bonmatí: "Seré presidente del Barça y te ficharé como directora deportiva"

Aitana Bonmatí, actual jugadora del FC Barcelona y galardonada como mejor deportista del 2023 en los Premios Laureus, tuvo un encuentro muy especial con Pep Guardiola durante el rodaje de su propio documental 'Aitana Bonmatí Conca', emitido a través del programa Sense Ficció de TV-3 y donde se repasa el lado más personal y la trayectoria de la futbolista en las dos últimas temporadas.

La deportista nacida en Sant Pere de Ribes, Barcelona, ha reiterado en más de una ocasión su deseo por convertirse en la directora deportiva del conjunto blaugrana, y no solo del fútbol femenino, una vez cuelgue las botas de forma definitiva.

"Me gusta mandar y queda mucho por avanzar. Aún hay pocas mujeres en cargos de mando", recalcó la ganadora del Balón de Oro 2023 a Guardiola, que, además, le lanzó un guiño para que en un futuro volviese al FC Barcelona, ya sea como presidente, entrenador o directivo: "Quizá cuando dejes de entrenar a los 80 años...".

">

"Te agradezco la oferta. Vendría gratis, no sufras. No sería una cuestión económica. Pero aquí habrá un problema que debo advertirte... yo seré el presidente y seré yo quien te fichará como directora deportiva. No te preocupes, que no tengo intención de entrenar hasta los 80. Veremos quién ficha a quién...", respondió el técnico del Manchester City.

Por último, Aitana explicó a Guardiola cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol: "Fue una infancia complicada, porque era la única niña en un equipo de niños. Ver a una mujer ganadora y ambiciosa que quería jugar al fútbol era nuevo para mis compañeros. No les culpo, culpo a la sociedad de entonces".