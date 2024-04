Johnny Herbert recibió amenazas de muerte por la sanción a Fernando Alonso en Australia: "La mayoría eran españoles"

En el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Fernando Alonso cruzó la línea de meta en sexta posición, aunque los comisarios le penalizaron con veinte segundos por una maniobra al defenderse de George Russell, quien acabó estrellado contra el muro. La polémica penalización puso el foco en una conducción supuestamente errática por parte del piloto español, y los aficionados, en desacuerdo con la decisión, se centraron en el expiloto, comentarista y comisario, Johnny Herbert.

El inglés fue uno de los responsables de imponer la sanción a un Fernando Alonso con quien había tenido sus diferencias en el pasado. Durante la etapa de McLaren Honda, Herbert criticó al asturiano por los comentarios contra su propio equipo: "Alonso había estado en la radio criticando el motor casi cada carrera diciendo que era como un motor de GP2".

"Se habló mucho de ello, yo trabajaba para Sky Sports F1 y dije que si a Alonso no le gustaba debería dejar el equipo, no dije que se retirara", rememoró Johnny Herbert. "Entonces se me acercó en directo en Bahréin y me dijo que era campeón del mundo y que no se retiraría para convertirse en comentarista porque yo no era campeón del mundo".

Semanas después de la carrera en Albert Park, el británico ha asegurado que recibió un "torrente de amenazas de muerte" en redes sociales, según comentó en una entrevista con Fastest Payout Online Casino.

"Fui comisario en el Gran Premio de Melbourne y las repercusiones fueron terribles". Múltiples usuarios conocidos en el discurso digital de la Fórmula 1 en España 'trollearon' a Herbert con memes o vídeos triunfales de Alonso, aunque muchos llegaron a los insultos o incluso a amenazas como "te encontraremos", "pagarás" o "no cojas el coche esta tarde".

"La mayoría eran españoles", afirmó el inglés. " Deberían haberlo entendido porque estaba muy claro cómo y a qué decisión se había llegado en el comunicado que se emitió. La gente también decía que, como nunca había sido campeón del mundo, no estaba cualificado para opinar, pero no me ha desanimado como comisario. Por desgracia, todo forma parte de ello".

Herbert aclaró que el acoso no ha cesado: "Las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando. Es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión pero no tiene los hechos que la respalden". De los individuos que han participado en el asunto, ha categorizado que "no son verdaderos aficionados de la Fórmula 1, y estoy seguro de que Fernando [Alonso] se avergonzaría si supiera que sus seguidores están haciendo eso".