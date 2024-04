Casemiro: "Dudé de irme del Real Madrid cuando entré en el despacho de Carlo Ancelotti y estaba llorando"

Durante varios años, Casemiro fue una pieza fundamental en el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el centrocampista decidió poner punto y final a su etapa como jugador blanco en el verano de 2022 para sorpresa de muchos. Dos años después, el brasileño ha contado en El Chiringuito de Jugones algunos detalles de esa marcha.

"Decidí irme un poco después de ganar la Champions. Ya veía que mi etapa en el Madrid había terminado, tenía buena edad para irme, quería seguir creciendo. La decisión no fue nada fácil, la gente me quería mucho", afirmó el actual jugador de los 'diablos rojos'.

Además, Casemiro confesó que llegó incluso a dudar de poner rumbo a la Premier cuando ya estaba todo pactado con el conjunto entrenado por Erik Ten Hag.

"Sólo dudé una vez de irme del Madrid al Manchester United. Era un viernes y estaba todo hecho. Tenía que entrenar y no entrené, sólo faltaba la firma. Voy a hablar con Ancelotti y él ya sabía que me iba. Entro a su despacho, se gira y estaba llorando. Carlo me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho... y ahí dudé", desveló.

"En el Madrid me querían muchísimo, pero ya había dado mi palabra al United y eso es más importante que cualquier cosa", sentenció el brasileño, que también afirmó que el club inglés "se ha portado muy bien desde el primer día".