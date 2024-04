El polémico anuncio de Luis Figo antes del Clásico: "Ya no tenéis que esperar a que saque un córner para que coma cochinillo"

A tan solo unos pocos días para que se dispute el último Clásico de la temporada entre Real Madrid y FC Barcelona, el exfutbolista Luis Figo ya ha calentado el ambiente protagonizando un polémico anuncio de Uber Eats en el que se acuerda de uno de los enfrentamientos más tensos.

"Desde aquel fatídico partido hace más de veinte años, me han tirado casi de todo. Para todos los que me echéis de menos, ya no tenéis que esperar a que saque un córner para que me coma un cochinillo porque en Uber Eats ya sabéis que podemos pedir casi casi de todo", afirma el luso.

El anuncio concluye diciendo: "Para celebrar este Clásico han metido mi plato favorito (cochinillo asado crujiente). Eso sí, si vas al partido, deja el cochinillo en casa".

En esta promoción de la plataforma de entrega de alimentos a domicilio, el exfutbolista se acuerda de aquel Clásico que disputó por primera vez con la camiseta del Real Madrid tras abandonar el FC Barcelona. En él, hace más de 20 años, le lanzaron la cabeza de un cochinillo cuando se disponía a sacar un córner.

Figo se ha unido así a Uber Eats y su aplicación tendrá una tienda apodada 'El cochinillo de Figo'. En ella los aficionados de Real Madrid y FC Barcelona podrán pedir el que es ya el plato estrella de la plataforma.