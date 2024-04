Muere Marco Luis, el 'Monstruo' del culturismo, a los 46 años

El culturista portugués Marco Luis, conocido como 'Monstruo', ha muerto a los 46 años en Colonia (Alemania), tal y como ha desvelado su pareja a través de las redes sociales del deportista.

"Sí, puedo confirmar que Marco murió en Colonia, Alemania. Estaba en su paraíso haciendo lo que amaba", ha asegurado la esposa del 'Monstruo' sin especificar las causas del fallecimiento.

Además, su mujer ha querido dejar claro que "puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie".

"Les agradezco de antemano todo el apoyo recibido, ha sido incansable. (...) Pido comprensión de todos en este momento difícil y por favor pido RESPETO", ha añadido.

El deportista practicaba el fisioculturismo desde 2005 y era muy conocido en las redes sociales, donde cuenta con más de 25.000 seguidores en su perfil de Instagram.

En él cuenta: "Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte, pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané".