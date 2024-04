Rafa Nadal y un regreso que deja muchas dudas: ¿Podrá competir con los mejores?

Rafa Nadal firmó esta semana un regreso esperanzador a la competición en el Trofeo Conde de Godó celebrado en el Real Club de Tenis de Barcelona. Ilusionó ante Flavio Cobolli en su estreno (6-2/6-3) y dio buena imagen durante el primer set disputado en la derrota ante Álex de Miñaur, aunque la diferencia entre ambos partidos sembró la duda que muchos tratan ahora de revolver: ¿será capaz Nadal de competir con los más grandes del circuito?

La victoria ante el joven italiano del pasado martes significó mucho para Nadal, capaz de sentirse competitivo en un partido oficial. También fue importante para sus seguidores, que desesperados por el aplazamiento constante de su regreso vieron justificada la espera con un contundente marcador. Nadal ganó con solvencia y comodidad sin llevar al límite sus capacidades físicas y sin su finura habitual en los golpeos.

Nadal, siempre precavido, trató de aplacar las grandes esperanzas con un cauteloso aviso antes de medirse a De Miñaur: "Aunque tenga muchísima ilusión por jugar aquí y hacerlo de la mejor manera posible, pueden pasar cosas, no voy a hacer nada que se salga de la lógica".

El australiano está en un gran momento de forma y Nadal se ha mentalizado durante meses para maximizar sus opciones de volver. Sabía a la perfección que la 'terapia de choque' no era viable para su maltrecho físico y así lo demostró en un partido muy disputado en el primer set al que no dedicó más de lo necesario en la segunda manga.

"He tenido la ocasión de decir adiós al Godó jugando, hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí", declaró abiertamente para dejar claro que su paso por Barcelona, aunque emotivo, no era más que un primer paso en una hoja de ruta claramente marcada.

"No era hoy el día en el que tenía que dejar todo y morir. En París, que sea lo que Dios quiera (...) he jugado con el freno de mano echado", matizó para poner palabras a lo ya desvelado por su tenis en la pista en un partido contra un rival del verdadero nivel que le espera en Roland Garros.

En sus palabras pide calma, tiempo para aclimatarse al ritmo de competición y llegar a Francia con la posibilidad de exprimir su cuerpo en cada punto, pero es ahí cuando aparecen las dudas. Tan solo tendrá dos torneos para hacerlo, Madrid y Roma, antes de saltar a la Phillipe Chatrier con la posibilidad de enfrentarse a partidos a cinco sets.

No podía estar más de dos horas y media en pista a alta intensidad

Las próximas semanas serán clave, pero no solo por los minutos que pueda acumular en pista en partido oficial, sino por la oportunidad que estos torneos dan para trabajar con otros jugadores de alto nivel en las sesiones de entrenamiento. El trabajo duro estará en las pistas secundarias de la Caja Mágica y el Foro Itálico, mientras que en las pistas centrales de ambos recintos tendrá tiempo de disfrutar y competir siempre acorde a su plan.

"Hablé con mi equipo que no podía estar más de dos horas y media en pista a alta intensidad", desveló tras su partido ante De Miñaur. Aproximadamente dentro de un mes podía enfrentarse a un partido más de tres bajo el sol parisino. El tenis lo tiene, ahora todo depende de lo que su cuerpo le permita progresar para alcanzar el rodaje de los grandes tenistas del circuito.