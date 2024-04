"Es una estupidez pensar que soy favorito": Rafa Nadal responde contundente a Tsitsipas

Rafa Nadal volvió a sonreír después de 102 días sin jugar un torneo y conseguir imponerse ante Flavio Cobolli por 6-2/6-3 en su debut en el Conde Godó. Volvió a su hábitat preferido, la tierra batida, ante un público que estaba expectante por volver a verle en un torneo que ha ganado hasta en doce ocasiones. No obstante, el español, a pesar de lo que diga Stefanos Tsitsipas, no se ve ni de lejos favorito.

El manacorí respondió a las palabras del tenista griego, el cual había asegurado este martes que, Nadal, pese a su inactividad, es el favorito. "Es una estupidez, sabe que no es así", aseguró el balear respecto a las declaraciones de Tsitsipas.

No obstante, también lo consideró como un halago a lo que representa Nadal en el torneo y, sobre todo, en tierra: "Es un respeto a lo que he hecho en el torneo, hay una historia detrás, pero todo el mundo sabe que no soy el favorito".

"Es posible que lo fuera hoy (Flavio Cobolli), aunque te juro que no tenía idea si lo era. Mañana (Álex de Miñaur) no lo soy, pero tampoco importa. No tengo ni idea de cómo responderé", se sinceró el español en la entrevista posterior al partido.

Asimismo, Nadal se mostró ilusionado con la victoria que había obtenido pero cauteloso para poder jugar lo máximo posible pero sin forzar. "Con toda la humildad el tenis nunca ha sido un problema, han sido muchas cosas. Si miro a cómo estaba hace una semana, el cambio ha sido importante. Lo importante es que no pase nada. No es la semana para apretar todo lo que mi corazón me dice", continuó diciendo el balear.

Lo que está claro es que Nadal, aunque no se ve como favorito para ganar Godó, sí que se vio con buenas sensaciones en el partido de este martes. Ahora habrá que esperar a ver cómo afronta el partido ante Álex de Miñaur de este miércoles a partir de las 16.00 horas.