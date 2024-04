Rafa Nadal recupera la sonrisa en un espectacular regreso a la competición

102 dos días de calvario, de dudas, de incertidumbre... 102 días de trabajo duro ha tardado Rafa Nadal en volver a sonreír en una pista de tenis. Lo hizo este martes, en la aplastante victoria sobre el joven talento italiano Flavio Cobolli (6-2/6-3), su primer partido desde su derrota en cuartos de final del ATP 250 de Brisbane ante Jordan Thompson que volvió a detener el ansiado regreso allá por enero.

Su salida a la Pista Central Rafa Nadal del Real Club de Tenis de Barcelona ya fue una fiesta. Los vítores y aplausos fueron más que una victoria, pues la afición estaba ansiosa de verle de vuelta, pero más ansioso estaba Rafa por volver.

Eso sí, no lo quiso demostrar en las comedidas declaraciones a pie de pista tras el partido: "Ha sido un buen comienzo, aunque no se me van a quitar las dudas en un día (...) Estoy feliz por la victoria y por poder jugar aquí otra vez", dijo en declaraciones tibias que escondían lo que sí mostró su reacción más natural, humana, tras el último punto del partido.

La ovación de la grada y el 'game, set and match' del juez de silla sacaron su felicidad más pura, la de la foto —que encabeza este artículo— con los brazos en alto y la sonrisa de oreja a oreja de celebración de su victoria 1071 de su carrera.

Lo que ahora tiene Rafa por delante es mucho más que un partido, es un duelo contra Alex de Minaur que significa un salto de nivel, un reto más grande, pero con las expectativas más altas tras la vctoria de este martes.

Aunque tenga muchísima ilusión por jugar aquí y hacerlo de la mejor manera posible pueden pasar cosas, no voy a hacer nada que se salga de la lógica