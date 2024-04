Gündogan echa la culpa a Araújo de la eliminación del Barça: "Prefiero conceder un gol o permitir un uno contra uno"

La eliminación de la Champions ha caído como un jarro de agua fría en el vestuario del FC Barcelona después de regresar de París con un 1-3 a favor del PSG. Parecía que el equipo de Xavi Hernández se había dejado todo de cara para pasar a semifinales después de años sin éxito en Europa, pero los parisinos le dieron la vuelta con un apabullante 1-4.

Uno de los más críticos con lo ocurrido ha sido Ilkay Gündogan, que tras el partido señaló públicamente a su compañero Ronald Araújo, expulsado en el minuto 29 tras una falta a Barcola cuando este se disponía a encarar el área de Ter Stegen.

"Es duro decirlo... Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol", afirmó el alemán.

Además, el jugador del FC Barcelona reconoció que "quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido", pero no ha sido solo ese detalle el que ha criticado Ilkay.

"Otro error. Hay que salir a cerrarlo. No hay que dejarle chutar. ¡Estaba libre! No es nada que no hayamos entrenado. El jugador más próximo al balón tiene que saltar a cerrar. Era un tres contra tres después del córner, llega Vitinha... hay que ir a por él. Nadie salió y si lo hizo, fue tarde", aseguró sobre el segundo tanto del PSG.

Para Gündogan "lo importante son las acciones decisivas. Las cruciales. Ahí es donde ganas o pierdes" y tiene claro que en esta ocasión les "han castigado" con ellas.

Asimismo, el alemán reclamó un penalti cuando el encuentro iba 1-3 a favor del PSG: "Estaba corriendo y el rival claramente me bloqueó. Le dije al árbitro que era penalti y en lugar de eso me sacaron una tarjeta amarilla".

"Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil", afirmó Gündogan.