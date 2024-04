Álex Ruíz, actual número 14 del ranking mundial de pádel, está viviendo la cara B del deporte en estos últimos meses. El malagueño sufre un edema óseo en el pubis, una lesión que lo ha obligado a apartarse de las canchas de pádel durante un tiempo indeterminado.

No obstante, en una entrevista exclusiva a 20 Minutos durante su presentación como embajador de las marcas Cantabria Labs y NDL Pro-Health, ha confirmado que "está teniendo buenas sensaciones" y su vuelta a las pistas podría estar más cerca que nunca de producirse. Además, el jugador español habló sobre su ruptura con Tello, el futuro del pádel o de su problema con la diabetes para competir al máximo nivel, entre otros temas.

¿Cómo se encuentra de la lesión? Estoy en la etapa final de la lesión. He pasado por un momento bastante malo. Es muy frustrante, como cada lesión pasas por momentos buenos y malos. Parece que un día puedes entrenar y otros no puedes dar ni un paso. Era una lesión en el pubis muy complicada de llevar. Los médicos me dijeron que la recuperación, además, sería en base a mis sensaciones. No obstante, estoy ya entrando en pista, disfrutando de mi deporte y viendo una evolución.

Todo el mundo del pádel conoce que sufre diabetes desde, prácticamente, los 10 años. ¿Cómo se prepara de forma profesional ante este problema?

Es difícil. Juego con un handicap negativo, aunque no me guste decirlo. Mi rendimiento no puede estar al mismo nivel que una persona que no tenga este problema. Por lo tanto, tengo ese reto diario de intentar llegar y ajustarme al mismo rendimiento que mis compañeros. Al final, convivo con ello y soy consciente de ello. No obstante, quiero transmitir al mundo que yo he cumplido mi sueño y desde mi punto de vista a un buen rendimiento. Si yo lo he conseguido, todas las personas que lo propongan lo harán. Es lo más importante.