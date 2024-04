Tania Álvarez aplasta a Cecchi y se proclama campeona de Europa del peso supergallo

Con las lágrimas de emoción inundándole los ojos, Tania Álvarez levantó al cielo de Castellbisbal el cinturón de campeona de Europa del peso supergallo después de vencer a la italiana Maria Cecchi con un triple 96-94 de los jueces tras una pelea de 10 asaltos de dos minutos.

La boxeadora española, de 22 años, lleva solo dos años compitiendo a nivel profesional y ha vuelto a hacer historia para el boxeo femenino español tras convertirse el año pasado en la primera púgil española en pelear en el mítico Madison Square Garden.

"Estoy muy contenta del trabajo, del combate. Me he sentido muy fuerte, con ganas de que llegara este momento", dijo aún sobre el ring. "Es un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a toda la gente que ha venido a apoyar, he sentido el calor del Casal, ha sido una motivación para levantar el cinturón. A por lo más grande vamos", añadió.

La italiana, que sufrió su tercera derrota en lucha por el título europeo, tras las encajadas contra la también española Mary Romero y la polaca Laura Grzyb, no pareció muy conforme con la decisión de los jueces, pero lo cierto es que se desfondó muy rápido. Cecchi presentó su candidatura en los tres primeros asaltos pero, a partir de ahí, la española fue igualando la pelea hasta claramente tomar las riendas desde el quinto asalto.

Álvarez fue a por su rival, mientras la italiana buscaba las cuerdas y no paraba de moverse tratando de evitar los golpes de la aspirante local. Muy cansada, Cecchi fue advertida por el árbitro en más de una ocasión por engancharse y usar la cabeza, guardando algo de fuerzas para dos últimos asaltos más igualados.

Con todo, quien terminó buscando los directos fue la española, mucho más entera también sobre el ring. En manos de los jueces quedó un título europeo que fue por unanimidad para Álvarez quien, a sus 22 años, con sólo dos de profesional, se hizo un nombre en Nueva York para volver y ser profetisa en su tierra.

"Me siento emocionada y muy contenta. Ha sido un combate muy intenso. Lo he disfrutado y lo he pasado mal a ratos. La experiencia ha sido increíble. El siguiente paso es disfrutar del cinturón, porque cuando me nombraron campeona de España apenas tuve tiempo de disfrutarlo. Quiero disfrutar de este cinturón y cuando lleguen ofertas más grandes, ir a por cosas más grandes", concluyó.