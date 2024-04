Polémica por el uniforme femenino de atletismo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París: "Es una falta de respeto"

Una nueva polémica rodea al deporte estadounidense. Esta vez tiene que ver con el uniforme que Nike ha presentado para las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024, más concretamente con el que llevarán las mujeres que compitan por Estados Unidos.

El modelo presentado se asemeja a un traje de baño, sin mangas, y con un corte alto en la entrepierna, detalle que ha desatado la lluvia de críticas. "Es una falta de respeto", ha afirmado Lauren Fleshman, excampeona de Estados Unidos de los 5.000 metros.

"La cantidad de atención que se requiere hacia tu pubis para llevar algo así y en un escenario mundial, cuando estás tratando de estar despreocupada y libre para superar tus límites y no estar preocupada por cada movimiento de tu cuerpo... Es sinceramente una falta de respeto", afirmó la exatleta, según recoge The Walt Street Journal.

Esa misma opinión la comparte Colleen Quigley, olímpica en los Juegos de Río 2016: "Todos los que compiten por el equipo de Estados Unidos merecen un uniforme con el que se sientan cómodos, con el que no tengan que preocuparse por sentirse cohibidos, por colocarse el calzoncillo o por tener un camel toe (término inglés para referirse a cuando en una prensa ajustada se marcan los labios vaginales)".

Sin embargo, otras atletas se han mostrado a favor de estos uniformes. Es el caso de Katie Moon, campeona olímpica de pértiga en Tokio y atleta de Nike. "Quiero ser clara y empezar diciendo que lo que se mostró en el maniquí era preocupante y justificaba la respuesta que recibió. Pero también he visto gente haciendo comentarios como '¿por qué no pueden simplemente hacer el uniforme de hombre para las mujeres?'. Me encanta la gente que defiende a las mujeres, pero tenemos al menos 20 combinaciones diferentes de un uniforme para competir con todos los tops y partes de abajo disponibles para nosotros", asegura en Instagram.

"Cuando atacas diciendo algo parecido a que es sexista (que si esa fuera nuestra única opción, lo sería), incluso si es con las mejores intenciones, en última instancia estás atacando nuestra decisión como mujeres de usarlo... Sí tenemos la elección de qué ponernos, y si nos sentimos mejor en un saco de patatas o en un traje de baño durante las competiciones, deberíamos apoyar la autonomía", sentencia.

Ante tanta polémica generada, el director de innovación de Nike, John Hoke, confirmó al New York Times que los dos uniformes presentados tan solo era una de varias opciones disponibles para los atletas.