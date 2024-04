El Inter de Messi vive una terrible noche tras caer en cuartos ante el Monterrey de Canales

Los Rayados del Monterrey mexicanos se impusieron al Inter de Miami de Leo Messi por 3-1, consiguiendo así clasificarse para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el partido de vuelta de los cuartos, Brandon Vázquez, el argentino Germán Berterame y Jesús Gallardo marcaron por el Monterrey, que terminó con un resultado de 5-2 en el cómputo general, al ganar por 1-2 el duelo de ida la semana pasada. El paraguayo Diego Gómez anotó por parte Inter.

El Miami dominó la posesión del balón en todo el partido, no obstante, no estuvo acertado a la hora de encontrar la portería y fue incapaz de incomodar gran parte del juego al argentino Esteban Andrada, portero del Monterrey. Algo que no dudaron en aprovechar los Rayados para abrir el marcador desde el primer tiempo.

Después de dos paradas de Drake Callender, portero del Inter, el mismo Callender realizó una mala salida con el balón que le permitió a Vázquez interceptar el balón para definir el 1-0 al minuto 31.

Messi, el cual afrontaba su primer partido oficial en México, lo intentó en numerosas ocasiones, sin embargo, su disparo más claro en todo el encuentro se produjo en el minuto 25, pero se marchó fuera por unos centímetros.

En la segunda parte del partido, los Rayados definieron el partido. En el minuto 58, Gerardo Arteaga se adelantó por la banda izquierda y realizó un gran centro que Berterame, después de regatear a uno de los defensores, consiguió encontrar la portería y anotó el 2-0.

Sin respuesta de Messi ni de sus compañeros, otro error de la zaga de Miami le permitió a Berterame filtrarle un pase bombeado a Gallardo, quien de cabeza marcó el 3-0 que aseguraba el pase a las semifinales del Monterrey.

Casi al final del encuentro, Messi consiguió recuperar el balón y asistió a Diego Gómez, quien aprovechó que no estaba siendo presionado por ningún defensa para anotar el primer gol de su equipo en el minuto 85.

Los Rayados del Monterrey se enfrentarán en las semifinales de la Copa de Campeones al Columbus Crew, campeón de la MLS, que el martes pasado eliminó a los Tigres UANL mexicano.