El plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia de la RFEF termina este jueves 11 de abril, cuando cada uno de los candidatos deberán contar con un mínimo de avales del 15% de la Asamblea, es decir, 21, y Eva Parera (Barcelona,1973) es una de las candidatas a la presidencia. La catalana ha concedido una entrevista a 20minutos en la que relata con qué apoyos cuenta, qué propuestas tiene y cuál es la situación actual dentro de la Federación Española.

No obstante, aunque Parera tiene muy complicado conseguir los avales suficientes antes de que finalice este jueves, tiene claro que esto es una carrera de fondo y seguirá trabajando para poder alcanzar la presidencia en las elecciones de noviembre.

La relación de Parera con el deporte en general y, con el fútbol en particular, viene de lejos. De hecho, fue una de las mujeres pioneras en el ámbito del derecho deportivo, llegando incluso a fundar su propio despacho especializado en la materia. Después de esto, se centró en el mundo de la política y ahora regresa al del fútbol con la ilusión de intentar ser la primera presidenta de la Real Federación Española de Fútbol.

¿Por qué decide presentarse?No lo decido yo, sino que lo deciden por mí. Me lo plantearon y esto hizo que me lo pensara y me decidiera a presentarme a la RFEF. Hay gente que está esperando un cambio, aunque no creo que sea ahora. Todo comenzó como una especie de sondeo porque llevo tiempo desligada del deporte y, al final, me encontré con una gran acogida. Además, considero que tengo un currículum suficientemente bueno para optar a este cargo.

¿Cree que haber estado ligada al mundo de la política le ha ayudado a tener bagaje suficiente para presentarse? Es básico. Para poder optar a este cargo, tienes que conocer muy a fondo las entrañas de lo que supone el mundo del fútbol. Es un mundo profesional muy complicado, con sus propios códigos y lenguaje. Si no hablas este lenguaje es complicado que desde dentro te acepten. Te tienes que saber mover en las federaciones, los clubes, los árbitros, la FIFA, la UEFA... De otro lado, haber estado en política creo que es necesario ante un cargo que no deja de ser muy político. De hecho, gran parte de lo que creo que le ha pasado a Rubiales es por no tener esa cintura política de saber en qué situaciones tienes que negociar. Considero que tengo estos dotes para poder llegar a acuerdos con todo el mundo, sobre todo en este momento en el que dentro del fútbol todo el mundo está enfrentado entre sí.



Ya que ha mencionado a Rubiales, ¿cuál es su opinión respecto de lo que sucedió con Jenni Hermoso, así como su implicación en el caso Brody?Lo grave me parece lo del caso Brody, el asunto de las comisiones ilegales. Al final termina destituido por lo que pasó con Jenni, pero llevaba mucho tiempo investigado por comisiones ilegales y creo que eso es lo grave, si es que se demuestra que esto es así. Lo que sucedió con las jugadoras, en concreto, con Jenni Hermoso, realmente es muy fea toda su actitud en el palco durante el partido, es terrible. De hecho, considero que alguien debería haber tenido la responsabilidad de no dejarle bajar al terreno de juego porque ya se preveía que eso iba a suceder. Aunque es aún peor lo que sucedió después, puesto que no se supo gestionar ni a nivel interno ni externo. Al final se hizo una bola de algo que podría haber terminado en una anécdota.

¿Qué cambios consideras que serían los más importantes en la RFEF?Soy poco partidaria de destrozarlo todo. Tienen que pasar unos meses para poder evaluar lo que está o no funcionando. Creo que entrar a la presidencia pensando que todo el mundo es corrupto, todo el mundo trabaja mal y todo el mundo roba es un gran error porque no es así. Lo principal es integrar a todo el mundo, sobre todo a nivel de comunicación externa y de controles internos. Todo el mundo tiene que poder participar en la toma de decisiones de los cambios que se quieran afrontar. Hay muchos asambleístas que no saben nada o no les ha llegado nada de lo que ha ido pasando. Son absolutamente desconocedores de contratos que ahora estamos viendo en un sumario judicial. Esto es grave porque hay una mala comunicación interna o un oscurantismo intencionado. Cualquiera de las dos cosas hay que erradicarlas.

A pesar de todo esto, Pedro Rocha ya cuenta con los apoyos para poder presentarse y eso que era el vicepresidente económico de Rubiales. ¿Qué opina de esto?Sí, aunque no me toca juzgar a mí cuál ha sido su implicación en el caso Brody, aunque ya se verá en la testifical del viernes. Le corresponde decir a la juez qué implicación tiene Rocha en todo esto. Aunque considero que no ayuda a la imagen que ahora tiene que transmitir la Federación de puertas a fuera, especialmente de cara a la FIFA, el que siga siendo el presidente de la RFEF. Si a esto le añadimos que le pueda caer una inhabilitación por parte del TAD o el juzgado, esto sería un golpe muy duro para la Federación.

¿Cree que si Rocha sale ileso de todo eso se seguirá pensando que está ligado con el 'rubialismo'?

Muy probablemente. Tiene muy complicado desvincularse de la época de Rubiales, ya que ha sido su vicepresidente. Lo veo complicado, tendría que hacer muchos cambios en la Federación y una campaña de marketing para regenerar o cambiar esa imagen.

¿Qué le parece que desde el Gobierno se hayan posicionado sobre lo que está sucediendo en la RFEF o sobre Rubiales?El Gobierno no. Algunas ministras del Gobierno anterior jugaron un papel importante con la destitución de Rubiales. Las mismas hicieron muchas declaraciones públicas pidiendo su dimisión. Que hoy el Gobierno o el CSD tenga una intervención, yo creo que la ha tenido poco. El CSD tendría que haber intentado convencer a Rocha de que él no podía ser el candidato, aunque siguiera dentro de la Federación. Y entonces tendría que haber intentado con todos los candidatos y demás estamentos encontrar un consenso para hacer una candidatura única para cinco meses para convocar elecciones. No es una intervención del Gobierno como tal, sino una solución transitoria para superar una etapa muy complicada. El CSD no ha jugado el papel que tendría que haber jugado y esto le puede jugar una mala pasada.

Este daño a la imagen de la Federación e incluso a España, ¿podría poner en riesgo el Mundial 2030 o la sede de la final del mismo? La única posibilidad de perder el Mundial es en el caso de que la FIFA tuviera que intervenir la Federación, como hizo con Nigeria. En ese caso es muy complicado para la FIFA defender un Mundial con una Federación que ha tenido que intervenir. No obstante, por suerte estamos lejos de esto. Sí que veo en riesgo que se celebre aquí la final, por una cuestión de tempos. Es decir, no hay nadie que ahora mismo esté negociando en la FIFA las sedes y la final del Mundial. Portugal ya sabe que le tocan cuatro partidos, ya sabe que tiene una semifinal, ya ha hecho su trabajo. De otro lado, Marruecos se presenta con una persona que está en contacto con la FIFA y que le presenta sus capacidades y proyecto. FIFA se encuentra con una situación en la que tiene a un país que le está diciendo que tiene recursos públicos para construir un estadio cumpliendo sus requisitos. Mientras que, por parte de España, no hay nadie. Esta es la realidad, están hablando con una silla vacía. Mientras no se llene esa silla, que conozca a la FIFA, sus entresijos, que sepa lo que tiene que negocial y lo que no, que hable su idioma, no tenemos opciones. No tenemos a nadie que esté defendiendo esto, a nadie que lleve de la mano al Gobierno o a la Casa Real para defender esto como pasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

¿Qué le parece que la Supercopa se haya trasladado a Arabia?Una cosa es la competición y el contrato en sí y otra es como se ha llevado a cabo ese contrato, considero que hay que diferenciar las dos cosas. Yo firmo ya tener competiciones de cinco días por las que te pagan 40 millones de euros. Ese dinero no es para la Federación, es para los clubes modestos de todas las territoriales de España. Son 40 millones que te regala un país extranjero para jugar cinco días una competición y que sirve de ayuda para mucha gente que hoy está con el agua al cuello intentando sacar adelante equipos de fútbol modestos. Creo que no hay que desperdiciar este tipo de contratos. Otra cosa es cómo se ha hecho. Si se pacta una competición nacional fuera del territorio, creo que se tiene que hacer intervenir al CSD. Este organismo tiene que poder validar que la competición se vaya a otro territorio y además hace que haya mayor transparencia. Que de ahí alguien haya robado dinero está por ver, pero si esto es así es dinero que le han robado a los clubes.

¿Cómo cree que se ha gestionado desde la Federación la relación con las jugadoras?Se ha gestionado todo fatal por parte de ambas partes. No señalo como culpable solo a la Federación. Considero que las jugadoras son grandísimas futbolistas, pero no nos podemos volver locos, creo que no dejan de ser trabajadoras de la Federación. Al igual que en el equipo masculino, hay una jerarquía, una cadena de mandos y se tiene que respetar. Cuando una plantilla de fútbol tiene tanto poder que decide quién preside, quién dirige el vestuario o quién quiere ser el preparador físico, pues ahí hay un problema. Eso sí, desde la Federación se tendría que haber gestionado mejor en el sentido de que se ha ganado un título y se tendría que haber dado mayor visibilidad a eso, pasear el título por todas las territoriales. No obstante, esto no tienen que conseguirlo amenazando por los medios de comunicación, creo que no es la manera de que alguien se siente a hablar contigo. Aunque puede ser que lo hayan intentado por todos los medios y no lo hayan conseguido, lo desconozco. Lo que sí que sé es que si soy la presidenta de la Federación haré el mismo caso a la selección masculina que a la femenina que a la de fútbol playa, todos tienen los mismos derechos.

No sé si se ha puesto en contacto con algún árbitro. ¿Cómo cree que está esta situación? ¿Qué opina del VAR?No me gusta el VAR, ya que considero que le quita parte del encanto al fútbol, que es el error. El árbitro tiene un papel muy complicado porque, lamentablemente, haga lo que haga lo va a hacer mal. Cuando alguien es árbitro, asume que va a ser criticado, sí o sí, porque alguien pierde. Hoy el colectivo está enfrentado y asumiendo unos retos muy complicados y creo que hay que reconducirlo. Soy partidaria de tener en la Federación una comisión mixta para tener a los árbitros en la que estén implicados los clubes porque es una manera de eliminar problemas. Asimismo, soy partidaria de hacer públicas las evaluaciones de los árbitros.

Ahora que se está hablando de si hay o no racismo en los estadios de fútbol. ¿Qué medidas cree que serían las más adecuadas para intentar erradicar los insultos en general?Tres conceptos básicos: existen racistas en todas partes, España no es un país racista y el que mayores insultos se lleva en un estadio de fútbol es el árbitro. Por desgracia, el insulto forma parte del fútbol, pero el tema de los insultos racistas a jugadores viene de lejos. No obstante, creo que no existe el racismo en el fútbol. El aficionado que hoy está insultando a un jugador con insultos racistas lo está haciendo porque es un jugador del equipo rival. Si ese mismo jugador estuviera en su equipo, se haría fotos con él. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a los adultos para que sean un modelo para sus hijos. Pero que cierren un campo porque unos pocos insulten no me parece. El club no puede responsabilizarse de lo que dice una persona. Sí que tiene que colaborar con la Fiscalía en el supuesto de que el caso llegue a los juzgados o abrir un expediente sancionador a las personas en cuestión.

¿Cree que tiene opciones de cara a las elecciones de noviembre?Sí, sin duda. Estas me las tomo como una etapa en las que asumo el resultado y estamos trabajando como si de una carrera de fondo se tratara.