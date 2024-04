Pep Guardiola luce en el Bernabéu su reloj valorado en 1,5 millones de euros

Pep Guardiola fue, como es habitual en el Santiago Bernabéu, uno de los grandes protagonistas del partido entre Real Madrid y Manchester City, que finalizó en empate y dejó todo por decidir para el duelo de la vuelta, que será el miércoles que viene en el Etihad.

Sus declaraciones sobre el nuevo Bernabéu dejaron una crítica al césped, considerando que estaba en mal estado. "No lo he pisado, pero me lo han dicho mis jugadores. No os lo toméis mal. El campo es espectacular. El vestuario, todo… es una obra impresionante. El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una moqueta, una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglaran”, aseguró el entrenador del City.

Aunque lo que también llamó la atención durante el encuentro fue el ostentoso reloj que lució. No era la primera vez que se le veía, pero siempre que se lo lleva, llama la atención.

Se trata de un exclusivo 'RM 27-01 Rafael Nadal' de la prestigiosa marca Richard Mille. Este modelo en concreto pesa algo menos de 20 gramos -contando la correa- y en el momento de su estreno era el reloj más ligero del mundo. Precisamente, era el reloj que empezó a llevar Rafa Nadal en todos sus partidos y actualmente ya lleva varias generaciones.

Su valor de mercado es de 1,5 millones de euros, un precio que deja claro la exclusividad del producto y que no está al alcance de la grandísima mayoría de personas. Pep, por ello, lo lució con orgullo en el Santiago Bernabéu.