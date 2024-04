¿Cuánto cobra Pep Guardiola?: "Me gusta este negocio, me pagan bien y me lo paso bien"

Pep Guardiola afronta este martes uno de los partidos más trascendentales de su carrera, otro más en los 16 años que lleva en los banquillos y en los que no ha perdido ni un ápice de su motivación para pelear por todos los títulos, pero, ¿cuál es su fuente de ilusión? La diversión y el dinero, según explicó él mismo.

Así lo hizo en la rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid en el Bernabéu, una conversación con la prensa en la que dejó una verdadera perla de respuesta.

"¿Cómo mantiene la motivación individualmente tras tantos años?", le preguntan. A lo que responde: "Me gusta este negocio, me lo paso bien, me pagan bien y me lo paso bien. Me gusta la competición... el día que no me lo pase bien, me iré a casa", zanjó sin tapujos.

Pero, ¿cuál es el sueldo de Guardiola en el Manchester City? Lo cierto es que no es sencillo dar una respuesta totalmente precisa a esa cuestión, pero, según el medio inglés The Sun, el de Santpedor tenía un salario de 19 millones de libras por temporada (22,15 millones de euros) hasta antes de su última renovación (hasta verano de 2025) que pudo hacer variar esta cifra.