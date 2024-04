Fiestón de los futbolistas del Athletic en el centro de Bilbao... y la Ertzaintza expedienta a cuatro jugadores

La ciudad de Bilbao, tras conseguir el ansiado título de Copa del Rey 40 años después, sigue de fiesta. No obstante, todas estos festejos son un anticipo de la gran celebración que se realizará durante este jueves con la salida de la gabarra por la ría de 'Bilbo'.

Tras aterrizar el pasado domingo en la capital de Bizkaia, la plantilla del Athletic Club ha ido realizando diferentes actos para mostrar el título copero. Primero, en Lezama y, poco después, fueron recibidos en las Juntas Generales de Bizkaia. Sin embargo, y después del acto oficial, pocos creían que la noche depararía una gran fiesta junto a la afición bilbaína por el centro de la ciudad.

Muniain, capitán del Athletic y maestro de ceremonias de la gran celebración callejera, comenzó con un "Esto es Athletic on Tour" para dar inicio a una noche que quedará en la retina de toda la plantilla y aficionados que se desplazaron para vivir un momento único. Los jugadores se lanzaron a la calle para celebrar "con el pueblo" que habían sido "campeones", tal y como gritaba a los cuatro vientos el capitán rojiblanco.

">

En cuestión de minutos, el centro de Bilbao, la zona de Iparraguirre y jardines de Albia se llenó de gente para sumarse a la fiesta imprevista de unos jugadores que estaban dándolo todo. "Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic. Estos son los campeones. Aupa Athletic txapeldun", cantaba Muniain con micrófono en mano, recordando a los seguidores una de las canciones que acompañarán a los jugadores al paso de la gabarra.

">

Todo el mundo quiso inmortalizar el momento acompañado de los futbolistas del Athletic, que no dejaron de sorprender durante el guateque a sus aficionados: Muniain estuvo subido a hombros y animando la fiesta durante todo momento, Villalibre, con su trompeta y txaranga, animó aún más el espectáculo, Unai Simón sosteniendo a hombres al héroe de la tanda de penaltis, Julen Agirrezabala, o la ya famosa frase hecha de Iñaki Williams, entre otras: "Un Cola Car y a la cama".

">

La Ertzaintza abre expediente

La Ertzaintza ha abierto un expediente sancionador a cuatro futbolistas del Athletic Club, cuyos nombres no han sido desvelados, acusados de concentración no comunicada en vía pública tras su particular fiesta improvisada.

Actualmente la 'ley mordaza' prohíbe las concentraciones espontáneas o manifestaciones en la vía pública si no se comunican con un plazo anterior de 10 días al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Por este incumplimiento les podría caer una multa de hasta 600 euros.