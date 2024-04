La dieta paleolítica de Marcos Llorente sin ultraprocesados, lácteos...: "Es por salud, no por fútbol"

Marcos Llorente, actual jugador del Atlético de Madrid, ha sido protagonista en las últimas horas tras recordar en qué consiste su famosa dieta "paleolítica" y hablar, además, sobre la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League en la que enfrentará a su equipo ante el Borussia Dortmund.

"Con la dieta del paleolítico iré al 100%. Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y moriré", reconoció el centrocampista rojiblanco en El Larguero de la Cadena Ser. Asimismo, Llorente aseguró que hace dicha dieta "por salud y no por el fútbol": "Tengo claro que cuando acabe mi carrera, seguiré cuidándome igual o más que ahora".

Marcos habló sobre las claves de la dieta paleolítica y añadió que no toma ningún producto "ultraprocesado": "Ni mirarlos. Y también los cereales. Lácteos fuera y quesos sólo de mucha calidad. Tomo carne, pescado, huevos, verduras y de hidratos como patata, boniato y yuca".

🔴⚪️ @marcosllorente vuelve a dejar claro en @ellarguero que su alimentación se ha convertido en "una forma de vivir"



🍽️ ᒪᗩ ᗪᎥᗴ丅ᗩ ᑭᗩᒪᗴᗝᒪᎥ丅Ꭵᑕᗩ 🍖



Lácteos ❌

Ultraprocesados ❌

Pasta ❌

Cereales ❌

Pan ❌

Arroz ❌



Pescado ✅

Huevos ✅

Patata, boniato y yuca ✅ pic.twitter.com/WOdb15kOiz — El Larguero (@ellarguero) April 8, 2024

Por otro lado, el jugador colchonero habló sobre el importante encuentro de Champions ante el Dortmund y sobre sus sensaciones acerca del partido. "Estoy tranquilo, de momento. Ya habrá tiempo para ponerse nervioso. Tengo ganas de que llegue el partido. Es una gran oportunidad para nosotros", confesó.

Asimismo, Llorente reconoció las "ganas" y la gran oportunidad que tiene el equipo de Simeone en entrar "en semifinales de la Champions": "Es otra historia. El equipo tiene motivación y muchas ganas. Será un partido muy especial".

Por último, el polivalente futbolista colchonero recalcó que le preocupa "no salir al 100% a la eliminatoria: "Contra el Inter estuvimos al 100%. Somos un equipo muy jodido. Cuando salimos a verlas venir... es cuando se complican los partidos. Me da miedo no salir enchufados al 100%, como merece la eliminatoria".