Rafa Nadal entrena con la camiseta que el Mallorca lucirá en la final de la Copa del Rey y envía un mensaje

Rafa Nadal ha publicado este sábado un vídeo en el que salía entrenando en su Academia de Manacor sobre la arcilla en el que se podía ver cómo el balear llevaba una camiseta del RCD Mallorca para desearle suerte en la final de la Copa del Rey.

"¡Vamos a por todas! Queremos ese segundo", escribía en el post el tenista junto al film. Además, el balear asistirá al partido que se celebra en La Cartuja y, por si alguien tenía dudas de a quién apoyará, ya se ha encargado él de despejarlas.

Nadal es un gran seguidor del Mallorca y siempre que puede visita el estadio de San Moix para ver a su equipo. Aunque también es del Real Madrid, tal y como ha mostrado en numerosas ocasiones.

Se desconoce si el vídeo es de este mismo sábado o del viernes, lo que sí que está claro es que Nadal volará a Sevilla para poder disfrutar de esta gran final.

El tenista no atraviesa su mejor momento profesional, ya que este jueves anunció que no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo, el tercero de la temporada y el primero en tierra batida: "Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja".

No obstante, dejó claro que está entrenando duro para poder ser competitivo: "Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren".