Fernando Alonso, desmoralizado por la lluvia en Japón: "No sé realmente dónde estamos ahora"

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el séptimo tercer tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el cuarto del año, declaró en el circuito de Suzuka que este viernes "no cuenta mucho", pero que cree que "no" estarán "muy alejados de donde" estaban "en Australia", hace dos semanas.

Después de arrancar décimo, Alonso completó una gran carrera en Melbourne para acabar sexto, antes de que los comisarios tomaran la decisión de sancionarlo con veinte segundos de penalización -en el lance en el que se accidentó el inglés George Russell (Mercedes)- que le hizo perder dos plazas en la clasificación final.

"No se puede decir mucho de una jornada como la de hoy", apuntó el doble campeón mundial asturiano después de que la lluvia chafase este viernes el segundo ensayo, en el que ni siquiera salió a pista. "Suzuka es una pista genial y es estupendo rodar aquí. Pero no hay mucho más que decir hoy. Es una pena para los aficionados, que siempre nos apoyan a tope aquí y no nos ven rodar, porque no hay suficientes neumáticos. Lo siento por ellos", recalcó Alonso, de 42 años y que logró dos de sus 32 victorias en F1 en Japón: una en Suzuka y otra en Fuji.

"No sé dónde estamos, realmente; pero no creo que estemos muy alejados de donde estábamos en Australia", señaló el astur, con 106 podios en la categoría reina y asimismo campeón del mundo de Resistencia (WEC), una disciplina en la que ganó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Creo que seremos el cuarto o el quinto equipo", opinó Fernando, que es octavo en el Mundial, con 16 puntos; a 35 del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"A ver si podemos optimizarlo todo mañana; pero creo que va a ser una carrera dura para todos", manifestó Alonso este viernes en Suzuka.