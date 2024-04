Rafa Nadal es baja para Montecarlo: "Simplemente mi cuerpo no me deja"

Nuevo varapalo para Rafa Nadal y sus aficionados, tras anunciar el balear a través de sus redes sociales que no disputará el Masters de Montecarlo, un torneo que ha ganado en diez ocasiones en la modalidad individual y otra en dobles. Los problemas físicos siguen asaltando al manacorí en el ocaso de su carrera deportiva, pues las molestias de Brisbane no le permitirán disputar este Masters 1000.

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", ha compartido el tenista español a través de su cuenta de X (antes Twitter).

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

Nadal solamente ha jugado la exhibición de Las Vegas, frente a Carlos Alcaraz el pasado 3 de marzo, desde que fuera eliminado del Abierto de Brisbane el 5 de enero ante Jordan Thompson en un partido en el que acabó con evidentes problemas físicos.

Este es el tercer torneo del que el icono del tenis español se baja desde entonces. Doha e Indian Wells antecedieron a uno de sus torneos fetiches, por lo que tendrá mucho menos tiempo de lo previsto para preparar el Roland Garros, cuya final es el 9 de junio, aunque ese escenario parece muy lejano para un manacorí al que ya se le hace difícil establecer una hoja de ruta para su futuro.

"Da igual optimista o no optimista; soy realista. Hace un año y medio o dos que se me está haciendo imposible competir, con lo cual el primer objetivo es intentar competir y voy al día a día", ha compartido Nadal.