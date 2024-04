Fernando Alonso, muy molesto con su fuerte sanción en Australia: "Creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1"

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, ha sido protagonista en las últimas horas tras comentar la fuerte sanción que sufrió durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El asturiano, que fue penalizado con 20 segundos por "conducción temeraria", cree que dicho castigo "no se verá nunca más en la Fórmula 1".

"Ya me ha pasado varias veces por desgracia en este deporte. Se aplica y desaparece. Es una penalización poco sorprendente, como ya dijimos en Australia. Nunca más se va a hacer", añadió el bicampeón del mundo en la Fórmula 1 en DAZN.

Asimismo, Fernando Alonso reconoció que, a pesar de recibir la dura sanción, ya está pensando en la siguiente prueba del campeonato: "Fue una mala coincidencia. En la curva 6, que es muy peligrosa, accidente de Albon el viernes... y bueno, como digo, hay que aceptarla, pensar en Japón y no perder mucho tiempo. El martes estaba ya centrado en la siguiente carrera".

El futuro de Alonso y Verstappen

Por otro lado, el asturiano habló sobre los rumores que lo situaban en Red Bull a partir de la próxima temporada y una posible salida de la escudería austriaca de Max Verstappen: "Si Max deja Red Bull, tal vez tenga un impacto, pero creo que no hay ninguna posibilidad. Lo que quiero es concentrarme antes de tomar una decisión de si sigo corriendo".

"No estoy pensando en eso demasiado. Conozco muy bien los rumores y esas cosas, pero no me interesan demasiado. A mí seguro que no. Además, creo que Verstappen no se irá de Red Bull. Es mi intuición, mi sensación", finalizó el asturiano.