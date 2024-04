Carlos Sainz se pronuncia sobre su futuro lejos de Ferrari: "Estoy hablando con varios equipos, es el momento de acelerar el ritmo"

El Gran Premio de Suzuka de Fórmula 1 se presenta como una cita "difícil" para Ferrari en su lucha con Red Bull, según ha afirmado Carlos Sainz. El piloto español afronta esta nueva fecha con la tranquilidad de haber ganado en Australia, pero con la ambición de querer más. Además, en las últimas horas ha hablado sobre su futuro.

"Es importante pasar página rápidamente, tanto en lo bueno como en lo malo. Obviamente, cuando vienes de un buen resultado es más difícil porque te gusta disfrutar de ese momento. Creo que va a ser un circuito complicado para nosotros en comparación con Red Bull, el año pasado ya lo fue, estábamos a ocho décimas hace sólo cinco meses", ha afirmado el madrileño en la rueda de prensa de la FIA.

"Este fin de semana estaré al 100% dentro del coche, fuera del coche no levanto mucho peso, pero he vuelto a la bici, he vuelto al gimnasio, sólo hago máquinas, no levanto peso libre , pero sí, casi prácticamente sí. Hay momentos en la vida de un piloto, carreras, momentos que te marcan, momentos que te marcan para el futuro", ha desvelado sobre su preparación para el Gran Premio de Suzuka.

Y entre carrera y carrera, Carlos Sainz ya se encuentra mirando hacia el futuro: "Estoy hablando con unos cuantos equipos. Es lo que debes hacer cuando no tienes un contrato para el año siguiente todavía. Estamos hablando, básicamente, con todo el mundo, pero tendremos que entrar más en detalle y ver qué opciones son más realistas y las mejores para mí y mi futuro".

A pesar de esos contactos, el español ha asegurado que no tiene "nada que contar", pero sí ha dejado claro que "es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto".

"No tengo miedo, no tengo problema en correr al lado de nadie. Ya he tenido muchos compañeros en la Fórmula 1, también a Max Verstappen, Leclerc o Norris...", ha sentenciado sobre su futuro.