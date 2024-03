Fuerte sanción a Fernando Alonso en el GP de Australia: cae hasta la octava posición

Serios problemas para Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia. El español ha sido sancionado con 20 segundos por una posible conducción temeraria que ha provocado el accidente del piloto de Mercedes George Russell.

El asturiano había cruzado la línea de meta en sexto lugar, pero este resultado no fue el definitivo. La FIA comunicó al piloto español que debía de declarar, junto a Russel, por un posible 'brake test' en la curva 6 durante la penúltima vuelta de la carrera. Alonso, en un primer momento, añadió que había tenido diferentes problemas con el despliegue de la batería en el tramo final del Gran Premio en Melbourne y, además, recalcó que estaba "centrado" en los pilotos que tenía por delante.

Fernando, tras finalizar la carrera, explicó el incidente: "Estaba centrado en lo que tenía delante de mí y no detrás. Tenía algunos problemas durante las últimas 15 vueltas en el despliegue de la batería. Estaba sufriendo un poco en la última parte de la carrera. No puedo centrarme en los coches que tengo detrás. Por suerte, Russel está bien, lo he visto".

No obstante, la FIA cree que los "problemas" que ha sufrido Alonso con el despliegue de la batería "no son suficientes" para justificar su maniobra de defensa en la curva 6. A partir de ahí, el asturiano ha sido sancionado con 20 segundos por conducción temeraria ('Drive Through'), infringiendo el artículo 33.4 del Código Deportivo Internacional.