El reproche de Megan Rapinoe a Korbin Albert tras difundir un vídeo homófobo: "Los niños están quitándose la vida por este odio"

El ambiente en la selección femenina de Estados Unidos está caldeado. La internacional estadounidense Korbin Albert, jugadora del PSG, ha compartido en Tik Tok un vídeo con contenido anti LGTBI que ha hecho estallar la polémica, en la que ha terminado entrando Megan Rapinoe.

La futbolista difundió una grabación en la que aparecía un hombre que, con una camiseta de "Jesús wins" (Jesús gana), contaba su testimonio a un grupo de personas.

"Aunque estuve a salvo en una escuela Cristiana, a los 15 años me atraían los hombres y las mujeres, de hecho dejé de sentirme como un hombre. Aunque estaba avergonzado de mis sentimientos, Dios me reveló que fui hecho a su imagen. Fui a terapia, pero nunca revelé la vergüenza con la que estaba luchando al sentirme transgénero. Unos meses después, comencé a tomar hormonas", relataba.

"Sentí que Dios me decía que dejara de tomar hormonas. Los tiré y no he vuelto a usarlos desde entonces. Dios lo intentó, él realmente me salvó de muchas maneras. Estoy aquí hoy para declarar con mi vida que Jesús gana", sentenciaba el hombre en el vídeo.

Los aficionados de la selección estadounidense estallaron al poco tiempo y se posicionaron en contra de la futbolista de 20 años. Sin embargo, según L'Equipo, el entorno de ella intentó dejar claro que ese vídeo no refleja los pensamientos de Korbin Albert, que al parecer solo quería compartir contenido religioso.

Los seguidores de Estados Unidos creen que la futbolista ha tirado a la basura todo el trabajo que ha hecho la selección por la lucha contra la discriminación del colectivo, pero lo que más ha llamado la atención es el duro mensaje que ha transmitido después Megan Rapinoe.

"Para las personas que quieren esconderse detrás de 'sus creencias' solo les quería hacer una pregunta: ¿Estáis haciendo que el entorno sea más seguro e incluso, sacando lo mejor de cada una? Porque si no lo haces todo en lo que crees es odio. Y los niños están, literalmente, quitándose la vida debido a este odio".

Además, la exfutbolista ha lanzado un dardo directo hacia la jugadora de 20 años, que ha heredado el dorsal que ella defendió en la elástico de Estados Unidos: "Vuestra verdadera 15".