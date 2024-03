Joey Barton vuelve a cargar contra el fútbol femenino: "Sois muy lentas y eso no va a cambiar, se llama evolución biológica"

El exfutbolista Joey Barton ha vuelto a las andadas cargando contra el fútbol femenino. El exinternacional inglés ya aseguró hace unos meses que las mujeres "no deberían comentar partidos de hombres" y ahora ha menospreciado en las redes sociales a una futbolista de 17 años.

Barton ha compartido un vídeo en el que muestra un error de la portera Ava Easdon, del Partick Thistle, que terminó encajando gol durante la final de la Copa de Escocia ante el Rangers.

"En serio, ¡hablemos de la portera! ¿Cómo es posible que este tipo de porquerías se muestren en televisión?", ha escrito el exfutbolista, generando una gran polémica una vez más.

Las palabras de Barton no gustaron nada a muchos usuarios, entre ellos el padre de la chica. "Estamos en 2024 y los hombres 'adultos' sienten la necesidad de menospreciar e intimidar a una colegiala de 17 años a quien no le pagan por jugar, a diferencia de algunos hombres que cometen los mismos errores semana tras semana y aún así cobran cientos de miles de libras", afirma el padre según el periódico británico The Telegraph.

También le ha contestado Nicola Docherty, internacional escocesa: "No pude evitar leer los tuits de un hombre mayor sobre esta increíble joven portera que está inspirando a la próxima generación de chicas. ¡Sigue haciendo lo que hace siempre! Si el fútbol femenino no es lo tuyo, cambia de canal, no es tan difícil".

Sin embargo, esos mensajes no han hecho cambiar de opinión al exjugador, que ha añadido más leña al fuego: "El victimismo de estas personas es más que patético. Básicamente concedió un gol gratis. Tú y tu padre estáis ahora quejándoos en los periódicos. Jugáis a las víctimas".

Además, Barton se ha referido al fútbol femenino como "Lesbo-ball". "Ha tenido más publicidad sobre esto de la que ella o su padre merecen por su capacidad real. No debería estar en un canal de pago porque tiene una calidad inferior al estándar. El 'Lesbo-Ball' nunca será tan grande como el fútbol masculino, no importa cuántas virtudes señales. Sois muy lentas y eso no va a cambiar. Se llama evolución biológica", ha sentenciado.