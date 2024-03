Rubén Rivera se defiende tras ser apartado de la RFEF: "La verdad saldrá a la luz, nunca he coaccionado a Jenni Hermoso"

La Real Federación Española de Fútbol, durante el pasado miércoles 27 de marzo, decidió suspender de su cargo cautelarmente a Rubén Rivera, exreponsable de marketing de la RFEF, y Albert Luque, una de las personas de máxima confianza de Luis Rubiales y exdirector de fútbol de la selección española.

Tras la solicitud de la Fiscalía a la Audiencia Nacional de un año y seis meses de prisión para ambos protagonistas por realizar supuestas coacciones a Jenni Hermoso, la RFEF decidió apartarlos de forma cautelar. Horas después de esta decisión, Ruben Rivera ha mostrado su opinión acerca de todo lo ocurrido en El Larguero.

"Nunca la he coaccionado (Jenni Hermoso). No tenía motivos para hacerlo. Estoy dentro de una guerra en la que se libra una batalla que no tiene nada que ver conmigo. Estoy deseando que todo acabe, te aseguro que la verdad va a salir a la luz y esto será un mal sueño dentro de unos meses", añadió en la Cadena SER.

Asimismo, habló sobre su actual estado emocional tras ser apartado de la RFEF: "Tengo una mezcla de sentimientos bastante grandes. Estoy triste y sorprendido porque es una situación injusta. Desde el principio de esta situación, han habido filtraciones interesadas que van dañándote públicamente día a día. Es una situación muy dura. Aún así, estoy tranquilo porque soy inocente".

Rubén Rivera reconoció que no hubo ningún intento de coacción a las jugadoras en el famoso viaje a Ibiza. "Hicimos una recepción oficial con los políticos y atendimos personalmente a las jugadoras y acompañantes. Estuvimos casi 30 personas en tres días en la isla", relató.

"Te estoy contando algo que quedó demostrado y reconocido por testigos y jugadoras. Nadie me acusó de coaccionar o de generar una situación incómoda. La supuesta falsa coacción esta parece que se ha descubierto mucho más adelante. Es una situación que no la entiendo", finalizó el exresponsable de marketing de la RFEF.