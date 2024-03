Antonio Lobato carga contra los comisarios por la sanción a Fernando Alonso: "Absurdo, esperpéntico, lamentable"

La gran actuación de Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia, cruzando la línea de meta en sexta posición, fue opacada por la polémica decisión de los comisarios, que sancionaron al asturiano con veinte segundos, con la justificación de haber realizado una "maniobra errática", considerando que fue la causa del accidente de George Russell.

Todo tipo de personalidades del mundo del automovilismo, como el piloto Louis Delétraz han criticado la penalización, y Antonio Lobato no ha sido menos: "Por más vueltas que le doy no tiene ningún sentido. No sólo la inconsistencia de los comisarios, lo peor para mi es meterse en este jardín peligroso de sancionar (sin estar convencidos) una forma de pilotar", remarcó el periodista en su perfil de X (antes Twitter).

"Son numerosos los precedentes sin sanción de acciones mucho más peligrosas y evidentes, pero no quiero entrar en eso. Aquí no hay maldad, ni intención de poner en peligro al rival, ni una maniobra errática", sancionó el narrador, pudiendo hacer alusión a la sanción de diez segundos a Verstappen en el GP de Arabia Saudí en 2021, Hamilton en Silverstone en la misma temporada o, durante este mismo fin de semana, a Nikola Tsolov, piloto de F3, quien chocó deliberadamente con Alexander Dunne, por lo que apenas recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida.

"Fernando decide, simplemente y por distintas razones, hacer una curva sensiblemente más lento que otras veces. No hay un frenazo ni una diferencia de paso enorme. ¿20 segundos de sanción? Absurdo, esperpéntico, lamentable", sentencia Lobato.

Esta desproporcionada sanción, según los propios estándares de la FIA, evidencia de nuevo una tendencia parcial por parte de los comisarios, entre los que se encontraba Johnny Herbert, un expiloto que ha tenido múltiples rifirrafes con el asturiano. En vez de aplicar la sanción adecuada para la ocasión, los árbitros deciden aplicar aquella penalización que castigue el resultado del piloto. Si Alonso hubiera sido castigado con cinco, o incluso diez segundos, no hubiera perdido su sexta plaza, pues finalizó la prueba trece segundos por delante de Lance Stroll.