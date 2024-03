Sabalenka jugará contra "su mejor amiga" Badosa 72 horas después de la muerte de su novio: "Es una situación muy dura"

Paula Badosa, tras vencer en la primera ronda del WTA 1000 de Miami a la tenista rumana Simona Halep por 1-6, 6-4 y 6-3, se enfrentará en el siguiente escalón del torneo a la bielorrusa Aryna Sabalenka, su "mejor amiga" dentro del circuito tenístico y que recientemente ha sufrido una pérdida irreparable tras el suicidio de su pareja y exjugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, según los informes policiales.

La jugadora española, después de disputar su partido ante Simona, no quiso hacer ningún tipo de declaración al respecto sobre el estado emocional de Sabalenka, que finalmente disputará el torneo 'floridense' a pesar de la pérdida de su pareja: "No quiero que Aryna sufra, es una situación muy dura. Quiero decir que no voy a hablar de eso. Es una de mis mejores amigas, ayer hablé mucho con ella. Está pasando un momento duro, conozco la situación".

"Esto para mí también es un poco impactante porque es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una dura situación para todos. Realmente no quiero hablar de eso. Se lo prometí y voy a quedarme así, lo siento mucho", aseguró la actual número 80 del ranking WTA.

El mundo del tenis apoya a Sabalenka

Tras conocerse la trágica noticia de la muerte de la pareja de Aryna Sabalenka, el mundo del tenis se ha volcado con la jugadora bielorrusa, que ha recibido el apoyo de varios compañeros y compañeras del circuito profesional.

Carolina Wozniacki, exnúmero uno del mundo, aseguró que la situación era "desgarradora" y no podía "imaginar realmente lo que está pasando en estos momentos" la tenista nacida en Minsk: "Amo a Aryna. Me acerqué para mostrarle todo mi apoyo. Ni siquiera puedo imaginar por lo que está pasando ahora. Cada uno llora de una manera diferente".

Por otro lado, la estadounidense Jessica Pegula también valoró la situación como algo "terrible". "Somos una especie de familia, lo único que podemos hacer es ofrecerle nuestro apoyo", recalcó la jugadora número 5 del ranking mundial.