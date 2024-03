La atleta Carmen Corujo casi muere tras ser atacada por dos perros: "Me empezaron a morder en la pierna y en el brazo"

La atleta Carmen Suárez Corujo fue ataca por dos perros, cruce de pitbull y pastor alemán, este mismo sábado mientras entrenaba por Tremañes. Los animales se escaparon de una finca próxima a donde ella se encontraba y, al verla, no dudaron en ir a por ella, de tal manera que casi pierde la vida tras el ataque.

La corredora gijonesa se encuentra recuperándose en el Hospital de Cabueñes tras el terrible altercado. La atleta, tal y como cuenta a La Voz de Asturias desde la habitación del hospital, sintió como unos perros se le acercaban por detrás: "Entonces uno me cogió la pierna y fue cuando los dos me empezaron a morder, por lo que agarré la mochila que llevaba puesta y me defendí, pero resultó igual".

La llegada de un conductor que pasaba con su coche por la carretera fue vital para que Carmen se salvara del brutal ataque. Con el claxon del vehículo logró espantar a uno de los animales, pero el segundo insistía en su ataque hasta que, finalmente, desistió.

"Me empezaron a morder en la pierna y en el brazo y cuando ya lograron tirarme al suelo fue cuando pensé yo de aquí ya no salgo", continúa explicando al diario.

Carmen ha sido operada de un brazo y tiene heridas y desgarros por todo el cuerpo, en las piernas y un glúteo. Pese a todo lo que ha vivido, la atleta está animada y se encuentra con autoestima suficiente para poder recuperarse lo antes posible.

La corredora nunca antes había sufrido un altercado de estas características y espera no volver a tener que hacerlo. Además del conductor, también fue determinante la rápida intervención de los agentes de la Policía Local de Gijón, los cuales se personaron a los pocos minutos en el lugar de los hechos y empezaron a disparar al aire para asustar a los perros.